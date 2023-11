Bologna Fc e Virtus: è il momento delle democrazie illuminate

A Bologna è il grande momento delle democrazie illuminate. Quella di Thiago Motta e quella di Luca Banchi. E partiamo proprio da quest’ultimo che giovedì sera, nel caldo della Segafredo Arena, ha centrato la settima vittoria in Eurolega battendo nientedimeno che il Fenerbahce. Successo tanto importante quanto meritato, perché, a parte l’avvio di gara griffato dai turchi, tutto il resto è stato a conduzione bianconera. Un’altra prestazione che conferma il valore enorme del lavoro, ma soprattutto della rivoluzione operata da Banchi, fenomenale nel raccogliere un gruppo svuotato dalla gestione Scariolo e orfano della stella Teodosic e nel saperlo trasformare in una meravigliosa orchestra dove tutti riescono ad esprimersi al massimo. Ieri, oltre alle solite prove magistrali di Shengelia e Hackett, si sono uniti al coro anche Dobric, Smith e Cacok, giocatori che fin qui erano rimasti un po ‘in un limbo. Stessa metamorfosi che poche settimane prima aveva compiuto Lundberg. Insomma, è la Virtus di Banchi, sì, ma soprattutto è la Virtus di tutti.

Così come è di tutti il Bologna di Thiago che non vuole sentire parlare di giocatori indispensabili. Non lo era un anno fa Arnautovic e non lo è Orsolini che, complice una lesione muscolare, saluta tutti e dice arrivederci al 2024. Ma tranquilli, Motta saprà pescare dal pozzo del collettivo contro il Torino, nel monday night che rialza il sipario sul campionato. C’è da ritrovare subito la vittoria per riscattare il ko di Firenze prima della sosta e rilanciare immediatamente le ambizioni d’Europa. Quella dove la Virtus è tornata in pianta stabile e quella da cui il Bologna manca da tanto troppo tempo.