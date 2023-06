Bologna Fc, la nostalgia e lo scudetto del 1964

Bologna, 9 giugno 2023 – Il Bologna 59 anni fa scriveva la più luminosa pagina della sua storia post bellica conquistando nello spareggio di Roma il suo settimo, in realtà ottavo, scudetto contro la corazzata Inter grazie ai due gol messi a segno da Romanino Fogli ed Harald Nielsen. Io, come tanti altri, ero all'Olimpico ed ho gioito per quel risultato, purtroppo degli undici eroi sportivi di quella giornata rimane in vita solo Bruno "Johnny" Capra che Fulvio Bernardini schierò all'ala sinistra in luogo dell'infortunato Ezio Pascutti.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Questa è una città che ama in modo infinito con cuore e anima lo sport e che fra calcio e basket ne ha fatto una fede incrollabile. Il Bologna calcio si è cucito l'ultimo scudetto sulla maglia 59 anni fa, ma ancora oggi i tifosi, anche i più giovani, ricordano quella vittoria come fosse ieri l'altro. Già, perché quel Bologna non fu solo una squadra che giocava come in Paradiso ma fu anche un'epopea, fu un sentimento profondo, evocava passioni che si vivevano allo stadio o con l'orecchio incollato alla radiolina perché non c'erano Sky e Dazn e partite a tutte le ore. Si andava col cuscinetto di stoffa rossoblù pieghevole da sistemare sulle gradinate e poi tutti in coro a mani alzate. Oggi è terminato un campionato che vede il Bologna al nono posto, il mister Thiago Motta tratta con la società per il futuro e il nuovo stadio, cioè il restyling del Dall'Ara, ormai alle porte progettato fra gli altri dallo strutturista Massimo Majowiecki, il quale ne ha svelato alcuni particolari l'altra sera al Circolo della caccia. In questi giorni sui social sono apparsi tanti ricordi del Bologna dello scudetto. C'è chi ha postato foto, chi ha messo le figurine Panini con i volti di allora, chi ha vergato un'emozione. Fu il settimo sigillo e quello è rimasto. Ma va bene così. Un ultimo pensiero rossoblù va a Sinisa Mihajlovic che ora allena in cielo. Bologna non lo dimentica. Dato che non è vietato sognare e come operazione nostalgia ricordiamo la formazione di quella domenica del 7 giugno 1964, spareggio all'Olimpico, vittoria con 2-0 all'Inter: Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Capra. Allenatore Bernardini. Fischio finale, Bologna campione d'Italia.

