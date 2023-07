Bologna fc, l’entusiasmo dei tifosi rossoblu

Più di diecimila abbonati fino a questo momento, a più di un mese dall’inizio di un campionato che vedrà il Bologna affrontare, nelle prime cinque giornate, Milan (al Dall’Ara), Juventus e Napoli (sempre in casa). E almeno trecento tifosi che sono saliti a Valles, in Val Pusteria, a due passi con il confine austriaco, per sostenere la squadra. Tante famiglie, tanto entusiasmo: richieste di magliette, selfie e sorrisi. Ovviamente occhi puntati su Marko Arnautovic e Thiago Motta, il bomber e l’allenatore che cercheranno di mantenere nel gruppo di testa il Bologna.

Domani, intanto, una giornata già importante per due motivi. Il primo è legato a Nico Dominguez. Non è un segreto per nessuno che il Bologna stia cercando di blindarlo. Ma l’argentino, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 finora non ha battuto ciglio. L’entourage del centrocampista vorrebbe spuntare due milioni di euro. Il Bologna, che si è fissato dei paletti, non si sposta da 1,5 milioni. E allora? Allora oggi Nico parlerà da Valles. Tra le domande più scontate quella legata al suo futuro. Vedremo quali saranno le risposte dell’argentino. Domani sera, poi, la festa in paese per l’abbraccio dei tifosi alla squadra. Il modo migliore per capire ancora di più l’indice di passione ed entusiasmo. E comprendere magari quali sono i rossoblù più amati dai tifosi. Nel frattempo ha parlato Lorenzo De Silvestri, fresco di rinnovo. Lollo nel suo parlare ha ricordato Sinisa Mihajlovic. E, con il suo fare garbato, ha quasi sfidato la dirigenza. “Il mio ultimo anno da calciatore? E chi l’ha detto – se la ride Lollo –. Lotterò per un altro rinnovo". Quello spirito che Thiago Motta vorrebbe vedere sempre. Tanto in partita quanto in allenamento. E a proposito di partite, domenica prima amichevole con il Rio Pusteria.