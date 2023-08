Bologna Fc, weekend da bollino… bianconero

Weekend da bollino rosso questo per il Bologna. Anzi, da bollino bianconero. Già perché all'orizzonte prende forma la sagoma dell'Allianz Stadium che domenica pomeriggio sarà teatro della sfida contro la Juventus, secondo appuntamento di un calendario davvero poco generoso con i rossoblù. Dopo la sconfitta nel debutto casalingo con il Milan, Thiago cerca risposte, ma soprattutto punti su un campo storicamente quasi impossibile (ultima vittoria datata febbraio 2011). "Abbiamo bisogno di tutti ora in particolare - ha detto Motta in conferenza stampa - chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra". Nico è Dominguez, al centro di un nodo rinnovo che con il passare dei mesi ha preso la forma di un labirinto dal quale pare impossibile uscire. Il centrocampista argentino ha palesato la volontà di misurarsi in una realtà che giochi le coppe europee e sta aspettando il rilancio del Galatasaray la cui prima offerta da 8 milioni di euro è stata respinta da Casteldebole. Sul capitano rossoblù c'è anche il Nottingham Forest che propone lo scambio con Remo Freuler, vecchio pupillo di Sartori. Ma il Bologna vuole monetizzare dall'addio di Dominguez. Facile che questa partita si trascinerà fino al primo settembre. Intanto, però, c'è la Partita con la p maiuscola: contro la Juventus. Novanta minuti in cui il mercato deve rimanere fuori dal campo.