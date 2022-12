Bologna generosa con i più fragili

Se Maria e Giuseppe non trovarono alloggio duemila anni fa per dare alla luce il bambino Gesù, tanti poveri di Bologna possono trovare riparo grazie alla generosità di alcuni alberghi che stanno collaborando con l'associazione Fratelli Tutti Gaudium. Li ringrazia la presidente Monica Riccelli. Questa realtà del volontariato opera con altre associazioni per intercettare i più poveri e accomodarli in strutture ricettive . E così nelle notti più fredde anche gli ultimi possono alloggiare in luoghi confortevoli.

Francesca Golfarelli

Risponde Beppe Boni

Questa è davvero una bella notizia, una realtà perfettamente corredata dalla cornice delle luci di Natale e delle festività in corso. La disponibilità di alcuni alberghi ad ospitare i senzatetto è un esempio di generosità di grande spessore, come lo è l'opera continua di associazioni di volontariato come la Fratelli Tutti Gaudium animata da una forza straordinaria. Gli albergatori che hanno aderito, pochi o molti che siano, non cercano pubblicità, non hanno agito in base ad un ragionamento di marketing, ma lo hanno fatto per puro spirito sociale. A loro va un dieci e lode in condotta. Il fare del bene in silenzio gratifica forse più di quando la stessa cosa succede in pubblico. Questo dimostra quanta generosità ci sia in una città come Bologna, considerata gaudente, piena di vita, spensierata. Tutto vero, ma possiede anche un cuore grande. Nel silenzio e senza riflettori c'è sempre qualcuno che senza badare al tornaconto si impegna per i più fragili. Questo vale per gli albergatori generosi che hanno detto sì all'appello della Fratelli Gaudium, ma anche per le tante associazioni di volontariato che operano per strada, negli ospedali, nei luoghi di accoglienza e nelle mense. A Bologna è attivo anche Volabo, il Centro servizi per le attività di volontariato della città metropolitana, che gratuitamente offre consigli di orientamento al volontariato e quindi dà la possibilità di consultare le proposte delle associazioni sul territorio della provincia. Gli annunci riguardano giovani e adulti, perché la solidarietà non ha età.

[email protected]

[email protected]