Bologna, la Fiera accelera

Finalmente si muove. La Fiera di Bologna mette nel mirino la Borsa: obiettivo quotazione entro fine anno o all'inizio del 2024. E' una strategia precisa, era ora, per l'expo più grande dell'Emilia Romagna che da un lato archivia possibili alleanze con le altre realtà della regione (come Rimini) e dall'altro delinea un robusto piano di sviluppo.

Ovvio, alle idee dovranno seguire i fatti, ma almeno adesso una strada è tracciata, a differenza di quanto fatto in passato quando i tentennamenti o i flirt con Rimini erano all'ordine del giorno. La Fiera - che resterà sotto controllo pubblico, dalla Regione al Comune di Bologna - avrà tra le mani la gestione anche di diversi terreni, con l'ambizione di allargare il quartiere - ci sono manifestazioni come Eima (macchine agricole) sempre affamate di spazi - e pure di organizzare grandi eventi, come i concerti.

Alle manifestazioni si aggiungerà l'attività convegnistica e culturale, che sta assumendo sempre più importanza. Il percorso è quindi definito anche se il discorso alleanze non andrebbe archiviato. Anzi. E la Regione su questo ha un ruolo fondamentale. E' quanto mai necessario trovare un coordinamento o una collaborazione tra i poli fieristici regionali, da Bologna a Rimini, a Parma, se non altro per evitare di sprecare risorse e per offrire un unico pacchetto di eventi.

La stessa strategia che dovrebbe essere usata per gli aeroporti con lo scopo di massimizzare la potenza di fuoco che oltre al Marconi di Bologna possono portare Rimini e Forlì. E' un discorso che va fatto in maniera strutturale. Adesso pensiamo alla quotazione, ma poi dedichiamoci alle alleanze. Finalmente.