Bologna, la spinta degli ottomila

I tifosi chiedono l’Europa? Il Bologna ci prova e marcia, con fiducia, verso Reggio Emilia, sede del Mapei Stadium, che sarebbe poi la casa del Sassuolo.

I tifosi del Bologna chiedono l’Europa – l’hanno fatto a gran voce domenica scorsa, al termine della gara con il Frosinone – e, per questa squadra, sono disposti davvero a tutto.

Vero che la distanza tra Reggio Emilia e Bologna è tutt’altro che proibitiva – una settantina di chilometri –, ma è innegabile pensare come oggi, al Mapei, la squadra di Thiago Motta si senta davvero a casa. Sono ottomila i supporter del Bologna pronti a partire per assistere, dalle 15, a uno dei tanti derby della via Emilia.

Thiago e i suoi ragazzi cercando il nono risultato utile consecutivo. Dopo aver perso la gara d’esordio, con il Milan, il Bologna non si è più fermato. Ha imposto il pari a corazzate del calibro di Juventus, Napoli e Inter ha dimostrato di avere una solidità difensiva invidiabile. Il Bologna vanta la terza difesa del campionato, dovesse sistemarsi anche in attacco...

In attacco ci penserà ancora una volta Zirkzee, anche se il gioco del Bologna si svilupperà sulle fasce dove le alternative non mancano a Thiago. Vuole correre il Bologna. E per farlo è pronto a farsi spingere dall’entusiamo e dalla passione di ottomila tifosi entusiasti.