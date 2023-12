Bologna sente il profumo d’Europa

Il Bologna vuol chiudere, nel migliore dei modi, la settimana perfetta per sistemare, ai piedi dell’albero di Natale, il maggior numero di regali possibili. Riavvolgiamo i fotogrammi della settimana che ha infiammato le Due Torri, portando i tifosi, all’esterno del centro tecnico di Casteldebole, a festeggiare anche con i fuochi d’artificio. Bologna-Roma, domenica scorsa, 2-0 e tutti a casa.

Thiago si inventa (fino a un certo punto) Ravaglia titolare al posto del titolarissimo Skorupski. Il risultato è da stropicciarsi gli occhi: Roma surclassata (con l’alibi delle assenze di Lukaku e Dybala). Mercoledì, sulla carta, ancora peggio. Come valore dell’avversario. Il Bologna va a San Siro, contro quell’Inter capolista che vanta la miglior difesa, l’attacco più brillante, la qualificazione al prossimo turno di Champions, un posto nel prossimo mondiale per club e vince la Coppa Italia da due stagioni.

Simone Inzaghi fa turnover? Thiago, come numero di cambi, lo supera. Ancora Ravaglia, poi Corazza, Moro e addirittura Van Hooijdonk. Il Bologna, senza fare barricate, resiste. E si permette il lusso di parare un rigore a Lautaro Martinez. All’inizio del supplementare la rete di Carlos Augusto sembra chiudere i conti. Conti chiusi? Mai dire mai, quando hai Joshua Zirkzee in squadra. E infatti il Tulipano nero rimette le cose a posto: il tacco per Beukema che pareggia. Il tracciante per Ndoye che supera. Inter eliminata e Bologna che va avanti.

Cosa manca da mettere sotto l’albero? Una vittoria sull’Atalanta, per tenere Gasp e i suoi ragazzi a distanza. Bologna ci crede perché sotto le feste, 26mila persone al Dall’Ara sono tante. Shopping? Regali? Sì, ma ne basta uno. A patto che sia impacchettato in carta rigorosamente rossoblù.