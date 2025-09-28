Bologna, un punto interrogativo

Quando giochi il giovedì sera a Birmingham e nemmeno settanta ore dopo sei in campo a Lecce, il bel gioco lo lasci per forza dentro la valigia. Il problema, semmai, è che il Bologna in hotel ha lasciato tante altre cose: la cattiveria, la lucidità, la scaltrezza. In sintesi: la gestione della partita, prerogativa assoluta di una grande squadra o di un’aspirante tale. Quando rimonti e ti ritrovi davanti al 71’, lì, la gara devi congelarla. E, invece, a gelare Vincenzo Italiano ci ha pensato un ragazzino di 17 anni, con un colpo di testa sull’ultimo, disperato corner. Li chiamano predestinati, quelli come Francesco Camarda. La realtà, però, è che, al Via del Mare, i rossoblù fanno di tutto per spingere il destino dalla parte dei giallorossi.

Il pareggio di Lecce, infatti, è una beffa soltanto nella forma, perché matura oltre il novantaquattresimo, ma nei contenuti è ampiamente meritato dai ragazzi di Di Francesco, che possono mettere sulla bilancia della partita anche tre pali, il primo dei quali colpito da Tete Morente (con deviazione di Lucumi) cinque minuti dopo l’uno a zero.

Già dall’avvio, appunto, si intravedono le nuvole del Villa Park, nonostante la primissima clamorosa occasione capiti sul destro di Rowe, al debutto da titolare, ma con un super Falcone a deviare in angolo. Evento casuale (regalo di Kouassi) nell’economia di una gara dove i padroni di casa vanno al doppio della velocità, trascinati dalla forza della disperazione. Il Bologna, però, dovrebbe trovare la spinta nella forza dell’ambizione, tanto più che Italiano prova a curare il mal da doppio impegno rivoluzionando l’undici di Europa League: fuori in sei, tra cui l’insostituibile Freuler. Là in mezzo fanno la voce grossa Ramadani e Coulibaly. Non è un caso che da un lancio del primo nasca l’uno a zero del secondo, con la complicità, però, della linea difensiva rossoblù , in particolare di un Miranda in piena crisi d’identità. Davanti nessuna reazione: Orso non è in giornata, Fabbian continua la sua ricerca d’autore in un abito che forse gli sta largo e Dallinga che fa semplicemente il Dallinga. Almeno fino al 46’ quando riceve una bella palla da Rowe e si fa travolgere da Kouassi: rigore che Orso trasforma (16 su 17), sesto gol al Lecce, ma soprattutto rete n. 68 con cui stacca Signori e va in testa alla speciale classifica dei goleador rossoblù in serie A.

Nella classifica, quella vera, invece, il Bologna si ritrova a 7 punti (uno in più di un anno fa), perché la rimonta completata da Odgaard al 71’ non si compie. E la prima gioia in trasferta deve attendere. Intanto giovedì c’è il Friburgo e sabato arriva il Pisa al Dall’Ara, altre gare obbligatoriamente da vincere per tenersi vivi su tutti i fronti. Per riuscirci servirà rimettere a posto i nervi, prima ancora che le idee: prova ne è il battibecco nel finale tra Bernardeschi e Ferguson. Un segnale della poca serenità che inevitabilmente respira il gruppo, cambiato molto in estate e con un’asticella ancora più alta. Ma il gruppo è sano e l’allenatore ce l’ha in pugno. Calma.