Bologna, un santuario del tennis

Noi appassionati di tennis abbiamo accolto con grande soddisfazione l’annuncio della Coppa Davis che si terrà a Bologna dal 18 al 23 novembre di quest’anno. Ma è anche sorprendente che Bologna abbia battuto altre destinazioni che certamente avrebbero ospitato questa manifestazione. Qual è il segreto di Bologna? Esprimo un grande grazie a nome di coloro che apprezzano e amano le sfide con la racchetta.

Giorgio Zanelli

Risponde Beppe Boni

Non ci sono grandi segreti da svelare. Bologna già in precedenza ha

offerto un’ottima destinazione, l’Unipol Arena, per ospitare le partite e ora i padiglioni della Fiera con una organizzazione efficiente che la Federazione internazionale ha apprezzato e condiviso. Se la Fip ne darà conferma anche le prossime due edizioni della Coppa Davis si disputeranno sotto le Due torri e sempre alla Fiera, ma nell’arena Virtus con circa 500 posti in più. Bologna ama il tennis e il tennis ama Bologna. Già la settimana scorsa infatti la prevendita ha fatto registrare il sold out prima ancora che si conoscessero le finaliste. In campo ci saranno Italia, Austria, Francia, Belgio, Germania e Argentina. Nel sorteggio gli azzurri hanno pescato l’Austria, con la speranza che possano essere in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In Italia ci sono quasi 5mila circoli di tennis e padel e la passione per la racchetta di Bologna e dell’Emilia Romagna è nel Dna di questa terra. In regione ci sono 206 scuole di tennis affiliate alla federazione, uno dei numeri più alti in Italia insieme a Lombardia, Veneto e Lazio, senza contare le centinaia di circoli minori con aumento notevole di iscritti e atleti amatoriali. A Bologna la tradizione del tennis ha radici antiche e risale agli inizi del Novecento con la fondazione del Circolo Tennis Bologna (CTB) nel 1902 e della Virtus Tennis nel 1925.

