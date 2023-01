Bologna, una Coppa dal gusto amaro

Restano quel retrogusto amaro e la convinzione che fosse una Lazio tutt'altro che impossibile. Il Bologna si rituffa in campionato dopo la delusione in Coppa Italia, anche se forse la testa non è mai salita sul Frecciarossa per Roma. Già, la sensazione è che i rossoblù abbiano voluto troppo poco passare il turno: sicuramente ci tenevano molto meno dei biancocelesti e di Sarri che, infatti, ha schierato la migliore squadra possibile pur senza il suo uomo migliore, Ciro Immobile. Anche Thiago Motta era orfano di Marko Arnautovic, ma non ha sopperito al suo leader pescando le migliori carte dal mazzo. No, ha giocato la sua mano senza troppe pretese, regalando all'avversario un Cambiaso di qua, un Sosa di là. È parso evidente che - al netto di una situazione di lampante emergenza - Thiago abbia immolato i sogni di Coppa sull'altare del campionato, che lunedì sera porta al Dall'Ara la rigenerata Cremonese dell'immortale Ballardini, lui sì capace di fare l'impresa in Coppa buttando fuori il Napoli. La domanda è: perché Thiago? Perché non giocartela al massimo con la Lazio? Che cambia tra arrivare noni, decimi o dodicesimi in campionato? Nulla. E allora perché fare i conti per la Cremonese? Avrebbe fatto invece una bella differenza passare ai quarti. Un'iniezione di entusiasmo, una botta di adrenalina a una piazza anestetizzata dal grigiore di anni passati nel limbo. Lì, nella terra di mezzo di una classifica lontana tanto dai sogni quanto dagli incubi. Lì dove il rischio di annoiarsi è altissimo. Anche se ora, nella casella dei 22 punti, c'è una nuova inquilina: una Vecchia Signora che regala una prospettiva diversa e rende la vita di condominio più interessante.