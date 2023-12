Bonaccini verso le Europee, il rebus per l’Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, si candiderà alle prossime elezioni europee. Ma quindi quando si dimetterà dalla presidenza di viale Aldo Moro? La domanda se la pongono in molti. Bonaccini non vuol fare la figura di colui che scappa dai propri doveri: questo riguarda in particolare il post alluvione. Ma visto che non ci sarà un terzo mandato, l'uscita è per così dire più 'agile'.

Le finestre di cui si parla (le dimissioni dovrebbero arrivare prima della campagna elettorale europea di primavera) sono due: o novembre 2024, andando subito al voto, o l'estate 2025, con Irene Priolo (vicepresidente) nel ruolo di traghettatrice. Quest'ultima possibilità è stata approvata in maniera bipartisan nei mesi scorsi, ma il Pd starebbe pensando di evitarla per cercare di vedere il risultato delle Europee e poi 'incassare' un nome gradito.

Da tempo è in campo anche Elisabetta Gualmini, già numero due di Bonaccini, mentre si parla dei ravennati Andrea Corsini e Michele De Pascale, dei bolognesi isabella Conti e Matteo Lepore (che ora però ha i suoi grattacapi con il caso Garisenda) e della riminese Emma Petitti.

Il centrodestra cerca un civico, ma per ora non ve ne è traccia. E' ovvio che con un buon bottino personale alle Europee e un risultato medio basso del Pd, Bonaccini potrebbe cercare di ridare la caccia a Elly Schlein e alla segreteria nazionale.