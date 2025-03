Bongiovanni, il pioniere di Basket city

Il 4 marzo 2025 ha compiuto 99 anni Giorgio Bongiovanni decano del Basket italiano. Nato a Bologna il 4 marzo 1926 inizia prima in Virtus poi nel Gira, debutta in nazionale il 3 gennaio 1950 a Nizza, partecipa alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, agli Europei di Parigi del 1951 e di Mosca del 1953. È il più anziano giocatore della nazionale di basket ancora in vita. Come dirigente BSL e appassionato di basket porgo augurissimi affettuosi e lunga vita al carissimo Giorgio.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Nel basket Bologna è abituata ai primati e non a caso in tutta Italia è conosciuta come Basket city. Giorgio Bongiovanni, natali sotto le Due torri e cittadino d'Italia, a 99 anni appena compiuti è effettivamente il giocatore della nazionale più anziano ancora in vita. Gli auguri se li merita anche per aver contribuito con la sua presenza a diffondere la pallacanestro e con essa il nome di Bologna.

Il presidente della federazione, Giovanni Petrucci gli ha fatto gli auguri sintetizzando il pensiero di tutti gli appassionati: "Auguri Giorgio, auguri di cuore dalla pallacanestro italiana. Festeggiamo con te i tuoi 99 anni". Tanta vita, tante storie, molte delle quali, tante in verità, spese per e con il basket".

Bongiovanni ha avuto due vite cestistiche a livello di club. La prima con il mitico Gira Bologna. In campo era un atleta aggressivo, mai domo, che correva, saltava con grande lucidità e segnava e poi anche allenatore-giocatore. Indimenticabili i derby in Sala borsa con la Virtus. Giocò poi nella RIV Torino e in quella città oltre a raccogliere altre grandi soddisfazioni trovò anche moglie. Quest'ultima, scomparsa nel 2018, era Franca Ronchetti, 29 presenze e 72 punti in Nazionale, 7 scudetti tra Como e Torino. Auguri a Basket city ad uno dei pionieri che l'ha fondata.

A proposito che fine ha fatto il Museo del basket che deve trovare posto al Paladozza? Doveva essere inaugurato almeno un anno fa. Missing in action, disperso in azione.

