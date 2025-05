Bonifiche, la prevenzione si paga

In Emilia-Romagna negli ultimi due anni abbiamo avuto alluvioni a ripetizione che hanno creato innumerevoli danni ma, puntuale, il balzello della Bonifica Renana si ripresenta. Non con una lettera di scuse, ma con il solito aumento. Capisco che mantenere sede e ufficio di presidenza comporta un costo notevole ma che tutto questo si scarichi sulle spalle di noi tartassati contribuenti, mi sembra eccessivo.

Luigi Bignami

risponde Beppe Boni

Il bollettino di pagamento delle Bonifiche arriva agli abitanti di tutte le province della regione. Bisogna fare una distinzione. I danni causati dalle alluvioni, soprattutto in Romagna, sono dovuti, oltre che all’eccezionalità delle precipitazioni, alla carenza di opere idrauliche, come le casse di espansione, di cui si deve occupare l’amministrazione regionale. Quindi una concausa. Le Bonifiche non hanno una responsabilità diretta (in generale) degli allagamenti. Quindi la tariffa da pagare è indipendente dalle alluvioni. Semmai si può sospendere il pagamento a chi ha subito danni e disagi, ma questa è un’altra storia.

Si può valutare se il singolo ente di Bonifica fa il proprio dovere e agisce nei territori con la prevenzione e la manutenzione. I compiti sono precisi e non lasciano spazio a interpretazioni. La Bonifica renana, come gli altri enti analoghi, in pianura gestisce una vasta rete di canali artificiali, in collina e montagna realizza interventi di contrasto al dissesto idrogeologico anche sul piano della prevenzione. Tutto ciò viene fatto in modo corretto e ampio? Questo lo possono valutare i cittadini che risiedono sul territorio. In ogni caso bisogna mettere mano al portafoglio, questa è una certezza.

