Botti e petardi, abitudine da incivili

Bologna, 30 dicembre 2022 – Ci risiamo. Già in questi giorni nelle zone periferiche di Bologna e della provincia si sentono i botti, scellerato anticipo della notte di Capodanno. Non riesco ancora a comprendere perché non venga vietata la vendita di petardi e affini che ogni anno causano danni e feriti e spaventano gli animali. È un'usanza barbara che soprattutto al sud è molto diffusa. E non pensiamo che siano solo i ragazzi ad usare i botti. Troppi adulti si adeguano e spendono fior di quattrini. Chi dovrebbe educare gli adolescenti talvolta è peggio di loro.



Adolfo Borelli



Risponde Beppe Boni

Nella vetrina di alcuni negozi abilitati sono già presenti gli ultimi prodotti della fantasia bombarola di Capodanno: fontana gigante, fontana Vesuvio, prato fiorito, fontana Michelangelo, petardo caramello. Anni fa fu messa in vendita perfino una demenziale bomba di Maradona, naturalmente a Napoli. È vero, bisognerebbe avere il coraggio di vietare la vendita dei botti, ma c'è un intero settore artigianale che si regge su questi prodotti. E quindi non se fa nulla. I comuni possono però emettere ordinanze di divieto (difficili da far rispettare). Bologna è corsa ai ripari come altre città dell'Emilia Romagna. Il Comune ha emanato un'ordinanza che stabilisce "il divieto di scoppi di petardi dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini e di impedire il verificarsi di episodi pericolosi". Quindi stop a petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici in "luogo pubblico o di uso pubblico, nonché nei luoghi privati da cui possano essere raggiunti o interessati spazi adibiti a uso pubblico". Le esplosioni di San Silvestro sono una consuetudine incivile che terrorizza gli animali e infatti molti cani tendono a fuggire e si allontanano per chilometri. Due blogger e un dottore, Davide Fabbri, Daniele Barbieri e Vito Totire, medico del lavoro, hanno lanciato un appello sui social per vietare la fabbricazione e la vendita dei mortaretti. La proposta non sarà mai accettata. Meglio per ora affidarsi al buonsenso delle persone: utilizzate come unico botto quello dei tappi di spumante e champagne. Il bello continua a bottiglia aperta.



