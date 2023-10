Braccio di ferro sul numero dei taxi

Bologna, 19 ottobre 2023 – La mobilità di Bologna sta diventando un problema serio che rischia di aggravarsi parecchio fra cantieri, obbligo di circolazione ai 30 all'ora e carenza di taxi. Quest'ultimo aspetto creerà problemi grossi per la dinamica delle fiere e per i turisti che visitano la città sempre in costante aumento. Il turismo cresce e taxi calano. So che c'è una trattativa con il comune di cui non si sa più nulla. E intanto le auto bianche mancano. Andate all'aeroporto per rendervene conto.

Giuseppe Donati

Risponde Beppe Boni

Il nodo dell'insufficienza del servizio taxi non riguarda solo Bologna ma buona parte delle città italiane. Ecco qualche numero: con 7.838 licenze, Roma è la città con il maggior numero di taxi disponibili, seguita da Milano con 4.855 e da Napoli con 2.364. Bologna a fronte di 387mila abitanti dispone di 722 licenze, vale a dire circa 17 auto ogni 10mila abitanti (Milano ha 35,85 taxi ogni 10.000 abitanti). Poche o molte? Per i cittadini e per chi frequenta Bologna per lavoro e turismo è un numero di licenze scarso, secondo i taxisti non è un problema di numeri ma di organizzazione del servizio e di problemi legati alla viabilità. La trattativa con il Comune è aperta da tempo, le due parti si sono avvicinate nei propositi ma non hanno ancora trovato un punto di equilibrio e un accordo firmato. Il nodo vero, oltre alle tariffe, sono le nuove licenze, su cui ha aperto anche il governo. Una ipotesi di accordo era stata trovata a 64 licenze: grazie al decreto del governo si potrebbe arrivare, come chiede Palazzo d'Accursio, a 80, ma i guidatori delle auto bianche respingono quest'ultima cifra. Si vedrà. Poi ci sono i turni da rivedere e il tema delle seconde guide. La trattativa è in corso. Licenze aumentate dopo un lungo braccio di ferro anche a Venezia: lo scorso anno sono salite di 12 unità, arrivando a quota 108. Il decreto del governo intanto introduce anche nuove regole relative alla doppia guida e alle licenze temporanee. Con la doppia guida due autisti possono alternarsi al volante dello stesso taxi durante diversi turni, basta inviare una notifica al Comune. Inoltre, è possibile trasferire questa opportunità a un terzo autista, a patto che disponga dei requisiti professionali richiesti, primo dei quali il certificato di abilitazione.

