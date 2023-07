Braccio di ferro sulla città ai 30 km all'ora

Bologna, 29 luglio 2023 – Ho trovato nella cassetta della posta un regalo del sindaco in cui si spiega il motivo della geniale limitazione della velocità a 30 km orari. Nella lettera veniamo informati che la differenza nei tempi la fanno i semafori sincronizzati. Se potessimo anche sapere perché negli ultimi 30 anni i semafori invece che sincronizzati siano stati scombinati saremmo forse più contenti. Basta per esempio passare sui viali davanti alla stazione per essere fermati almeno 5 volte in 300 metri, senza alcun motivo.

Andrea Andalò

Risponde Beppe Boni

L'amministrazione comunale ce la sta mettendo tutta e lo sforzo è encomiabile. Ma la maggior parte dei bolognesi non si convince che sia giusto e praticabile il divieto in vigore dal 1 luglio di circolare ad una velocità oltre i 30km orari. Niente da fare. I semafori sincronizzati potranno aiutare? Speriamo che siano sufficientemente intelligenti. L'obiettivo del piano, come sappiamo, è aumentare la sicurezza stradale nell’intero capoluogo. Circa il 70% delle strade di Bologna rientra oggi nel nuovo provvedimento Città 30, rimarranno fuori un centinaio di strade, piazze e rotonde a 50 km/h. È probabilmente sbagliata la via attraverso la quale si vuole arrivare ad un maggior tasso di sicurezza. Mettere il traffico al rallentatore per decreto non risolverà i problemi. Le associazioni di categoria, i taxisti, gli utenti non riescono (con una buona parte di ragione) a digerire questo provvedimento, ma il sindaco Matteo Lepore ne ha fatto una battaglia neo ecologista personale e dice: sappiamo che ci sono persone che non condividono questa scelta ma il nostro obiettivo non è punirle, bensì coinvolgerle. Lo slogan suona bene, i risultati daranno la sentenza. Il provvedimento è in vigore a titolo di rodaggio quindi niente multe, per ora, perché le sanzioni scatteranno dal 1 gennaio 2024. Nessuno o quasi, per adesso rispetta il limite, che è oggettivamente difficoltoso da mettere in pratica. Molte auto per viaggiare stabilmente ai 30 km orari dovrebbero procedere in terza al massimo? Vi sembra possibile?

[email protected] [email protected]