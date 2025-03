I brividi sotto la torre

La domanda è semplice: se la Garisenda di Bologna non rischia di crollare, perché il Comune emiliano ha presentato un mega piano di intervento in caso di collasso della torre? E ancora: in questo anno e mezzo che va dalla chiusura dell'area attorno a uno dei simboli della città a ora cosa è stato fatto oltre a immaginare come muoversi se si dovesse affrontare un evento catastrofico? Insomma, passeggiare o vivere sotto le torri di Bologna dà un po' i brividi perché onestamente non si è ancora capito esattamente quale sia la situazione. E non lo capiscono neanche turisti e villeggianti che vedono parte di questa bellezza oscurata da un muro. I dati sono sempre gli stessi: improvvisamente l'area circostante è stata chiusa, il traffico deviato, sono stati creati gruppi di esperti che - a quanto pare - ogni giorno non fanno altro che studiare come intervenire (su cosa bene non si sa), si è messa in sicurezza la zona (come dire: meglio evitare il peggio), sono stati annunciati lavori di manutenzione, si è chiesto ai privati di donare soldi perché le casse comunali sono vuote e i lavori costano, infine sono stati lanciati piani di soccorso fino all'ultimo della protezione civile che ipotizza diversi scenari devastanti e individua una zona di massimo rischio con un raggio di cento metri e le Due Torri al centro. Un lembo della città dove ogni giorno passa un incalcolabile numero di persone. Nel documento si va appunto dal collasso della torre su sé stessa a un coinvolgimento della vicina Asinelli, al ribaltamento, fino all'allestimento di spazi dove soccorrere possibili feriti, con la massima priorità ai circa 500 residenti che popolano 883 unità immobiliari. Tutto giusto e perfetto, però i brividi restano, perché la Garisenda non è in aperta campagna o isolata ma nel cuore di Bologna. Esortazione finale: bisogna fare chiarezza. Comune, spiega: o c'è pericolo e si interviene in maniera drastica oppure la situazione è sotto controllo. Se è così meglio evitare allarmismi. Perché sapere che un sms sul cellulare ci avvertirà in tempo reale se la situazione precipita (insieme alla torre) non fa né dormire né passeggiare tranquilli.