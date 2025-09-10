Buona sanità e cure con il sorriso

Bologna, 10 settembre 2025 – In un periodo in cui la sanità pubblica è criticata ecco un caso di buona sanità. Avendo riportato alcune fratture vertebrali per cadute accidentali siamo andati al Pronto soccorso ortopedico del Maggiore, visitati e ricoverati in Chirurgia vertebrale. Operati il giorno seguente con tecniche mini-invasive, poche ore dopo camminavamo, senza dolore e dimessi il giorno seguente. Un plauso ai medici di diagnosi e terapia.

Stefano Pretolani e Carla Aldrovandi

Risponde Beppe Boni

Il signore sì che se ne intende...recitava un vecchio spot pubblicitario degli anni Sessanta. Se un medico di lungo corso per una banale caduta accidentale passa dalla parte dei pazienti e sostiene di essere stato curato perfettamente dobbiamo credergli. La sanità emiliano romagnola ha tanti difetti dal punto di vista gestionale con una Regione che talvolta si affida ancora a scelte ideologiche, ma la qualità clinica resta al top. Nessun dubbio. Sono tante le lettere che arrivano in redazione e sottolineano la qualità del trattamento ricevuto con l’aggiunta di un elemento fondamentale che non è scritto nel contratto di lavoro di medici e operatori sanitari: l’umanità nell’approccio, la terapia del sorriso, l’assistenza fatta con grande attenzione. Così è al Maggiore e negli ospedali dell’Emilia Romagna. E’ la gestione politica che a volte zoppica. Un esempio? Sono anni che la Regione annuncia piani per diminuire le liste d’attesa delle visite specialistiche, ma più o meno siano sempre fermi al palo. E invece di incentivare l’alleanza con la sanità privata (non le assicurazioni private) si tira il freno a mano come se dall’altra parte ci fosse un avversario. La sanità privata accreditata non ha interesse a mettersi in competizione col pubblico e viceversa. Si possono invece incentivare gli accordi.

