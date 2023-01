BW, una svolta incerta

Bologna, 27 gennaio 2023 – Si sente tanto parlare di Bologna Welcome, la società turistica di Bologna partecipata da Camera di commercio e associazioni di categoria, che dovrebbe diventare una Fondazione. Ma se le cose fino ad oggi, come sembra, sul piano della gestione del turismo sono andate così bene perché cambiare? C'è qualcosa dietro? A leggere le polemiche sollevate dalla proposta di cambiamento del sindaco Matteo Lepore, maggiore sponsor della svolta, l'operazione non è indolore. Ne vale proprio la pena?

Matteo Bellini



Risponde Beppe Boni

Di solito squadra che vince non si cambia. E invece il Comune di Bologna vuole cambiare e stravolgere l'assetto della società a trazione privata che ha ben guidato negli ultimi anni l'incoming turistico di Bologna con numeri sempre in crescita. Il percorso è iniziato e non si torna più indietro: entro l'estate Bologna Welcome diventerà una fondazione. Il timore (fondato) delle associazioni di categoria è che in questo modo Bologna Welcome finisca nelle mani delle nomine politiche (probabile). I privati, attuali soci di BW, giustamente pressano per ottenere un maggiore coinvolgimento nella futura Fondazione, sia all'interno della governance sia nella definizione delle attività. E hanno ragione. In un mondo che cerca di spogliare il pubblico della gestione delle imprese a Bologna si fa il contrario. I soci privati in questi anni hanno lavorato bene facendo crescere l'azienda e ora sostanzialmente si vedono messi da parte. Bella mossa. Lanfranco Massari di Confcooperative ed Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia Romagna e dell'aeroporto di Bologna, con toni garbati ma irritati, hanno parlato a nome di tutti i privati esprimendo forti dubbi su questa decisione in attesa che i soci vengano liquidati. Pochi, fra gli imprenditori e le categorie produttive, hanno applaudito una simile decisione. E il Comune di Bologna sta cominciando ad accorgersi che potrebbe trattarsi di un boomerang. Anche nella maggioranza di governo del comune e nel cerchio magico del sindaco c'è chi è scettico. Lo spiffera a mezza voce, ma non lo dichiara apertamente. Le carte si scopriranno entro l'estate e allora si vedrà se davvero Bologna Welcome passerà da chi sa fare impresa nelle braccia in chiaroscuro della politica.

