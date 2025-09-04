Calzaturiero tra luci e ombre

Alla vigilia dell’edizione numero cento del Micam di Milano, il settore calzaturiero in Italia (e nelle Marche) continua a soffrire, seppur con qualche segnale di ripresa. Secondo la fotografia scattata dal centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, la situazione è ancora complessa nella prima metà dell’anno, ma nel secondo trimestre si osserva nei principali indicatori congiunturali un attenuarsi della flessione. “L’analisi dei dati evidenzia da gennaio a giugno un calo sia del fatturato (-5,6% tra gli associati partecipanti alla rilevazione trimestrale) che della produzione industriale (-9,5% l’indice Istat, con una riduzione tendenziale del 7,5% nel periodo aprile-giugno) – ha spiegato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici – . L’export resta positivo nelle paia (+3,2% nei primi cinque mesi) ma appare in calo nel valore (-2,7%), risultando frenato dalle performance nel Far East e nell’area Csi. Tengono i mercati comunitari (+1% in valore), mentre prosegue il trend decisamente favorevole di Emirati Arabi (+26,6%) e Turchia (+13,5%). Il saldo commerciale è sceso a 2 miliardi di attivo (-15,8% su gennaio-maggio 2024)”. “Sul fronte interno – ha aggiunto Ceolini –, i consumi delle famiglie mostrano difficoltà di ripresa (-1,9% in volume, -0,7% in spesa) e le calzature sportive e le sneakers si confermano l’unico segmento con leggero dinamismo (+1,2% in spesa)”. Quanto all’export, che storicamente traina l’industria calzaturiera italiana, dal momento che l’85% delle calzature prodotte nel nostro Paese è destinato ai mercati internazionali, secondo la rilevazione di Confindustria accessori moda, nei primi cinque mesi del 2025 si è attestato a 4,89 miliardi (-2,7%), per 84,5 milioni di paia (2,6 milioni in più dello stesso periodo 2024, +3,2%), con un prezzo medio per paio sceso a 57,82 euro.

Le Marche si confermano regione leader, con novanta aziende rappresentate al Micam di Milano, più del doppio parlando di marchi, e Fermo è la prima provincia con cinquanta imprese. “Avremmo voluto vivere l’edizione numero cento con il sorriso, ma il contesto generale non ce lo permette – ha sottolineato Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici –. Le aziende arrivano al Micam con pochi ordini e bellissime collezioni. Questo rende la fiera milanese ancora più importante. Ci sono stati buoni contatti, ma la richiesta è stata: dateci tempo”.