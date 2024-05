Cambiare vita a San Marino

Ai pensionati che vorranno pagare meno tasse basterà traslocare a San Marino. E decidere di cambiare vita in cima al Monte Titano. La piccola Repubblica incastonata sull'Appennino, vicino a Rimini e Pesaro, è la nuova Portogallo d'Europa: qui lo Stato promette appunto un'aliquota ridotta al 6% per dieci anni ai pensionati che vi trasferiscono la residenza e vi soggiornano almeno sei mesi e un giorno all'anno. Così come accadeva a Lisbona (almeno fino a inizio 2024), meta di tantissimi europei, molti italiani. Ci sono dei requisiti necessari, ad esempio percepire un assegno di pensione di almeno 50mila euro l'anno oppure possedere un patrimonio mobiliare di almeno 300mila euro di cui un terzo da reinvestire in banche e intermediari sammarinesi. Però la proposta potrebbe lo stesso essere vista di buon occhio da tanti italiani. I risparmi sarebbero ingenti, sotto il profilo delle tasse, e comunque San Marino è vicinissima alla costa romagnola, non è dispersa chissà dove e permette comunque di non essere lontani dall'Italia, visto che ne è praticamente al centro. L'obiettivo della Repubblica è quello di aumentare la popolazione di benestanti con ricadute positive su tutto il territorio, sfruttando appunto la bellezza dei luoghi e l'alta qualità della vita. Ci sono dei rischi però. Intanto, bisogna veramente rivoluzionare la propria esistenza. Perché se la famiglia resta fuori dai confini di San Marino e la si frequenta sempre è poi difficile dimostrare la svolta, in caso di controlli del Fisco. Dopodiché non è semplice abbandonare tutto o tagliare i ponti con il proprio passato solo per avere in tasca qualche soldo in più. Ne vale veramente la pena? Sicuramente tanti italiani ci faranno più che un pensiero. San Marino è più vicina di Lisbona. Ma chissà se il gioco alla fine vale la candela.