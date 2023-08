Carburante, ecco perché il prezzo cresce

Bologna, 3 agosto 2023 – Ogni giorno i gestori dei distributori di carburante devono esporre i prezzi medi. Mi viene da dire: se i prezzi praticati presso un distributore sono più alti del prezzo medio, cosa si dovrebbe fare? Andare a rifornirsi da un’altra pompa, finché non si trova il prezzo migliore? Questa pratica sarebbe antieconomica (consumo per i vari giri) e anche inquinante. Sono sicuro che ci sarà chi lo fa…

Daniele Zocca

Risponde Beppe Boni

Da alcuni giorni, secondo le disposizioni del governo, i gestori delle stazioni di rifornimento devono esporre il prezzo medio regionale del carburante che nei cartelli si sommano al prezzo del self service, differente da quello servito. Tre indicazioni diverse che effettivamente rischiano di creare un po' di confusione nell'automobilista frettoloso. I gestori hanno espresso molti dubbi sull'utilità di questa scelta. Certo male non fa, ma non risolve il problema del prezzo che continua a salire riempiendo il serbatoio dell'auto e svuotando le tasche degli automobilisti. Secondo un mini sondaggio fatto sul campo dalla cronaca del Resto del Carlino, solo 6 gestori su 10 espongono il cartello a Bologna. Tutti ci chiediamo però perché il prezzo del carburante aumenta e non scende quasi mai. Mistero. Non è una certezza, ma opinione diffusa che la mancata riduzione del prezzo sarebbe da attribuire alle politiche commerciali e agli investimenti programmati delle grandi compagnie petrolifere che, alla luce dell'abbassamento del valore del greggio, vorrebbero ripartire in parte, o meglio scaricare, il peso delle perdite con i consumatori finali. Tra guerra e crisi i mercati internazionali che determinano il prezzo comunque sono impazziti, mentre le accise storiche che gravano sul costo di benzina e diesel non vengono mai tolte o limate. Attualmente sono 19 le accise applicate al prezzo dei carburanti, la cui somma ammonta a circa 0,40 euro al litro a cui va aggiunta l'imposta sulla fabbricazione dei carburanti, che fa impennare l'importo finale dell'accisa a 0,73 euro per la benzina e 0,62 euro per il diesel. Non stupitevi. Fra le accise che gravano sul carburante ci sono quelle per finanziare la Guerra d'Etiopia del 1935, della crisi del Canale di Suez e della ricostruzione del Vajont.

