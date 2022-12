Carceri minorili, un problema dimenticato

Beppe Boni

Bologna, 28 dicembre 2022 – Siamo tutti rimasti colpiti dalla fuga di natale dei sette ragazzi detenuti nel carcere Beccaria di Milano, un istituto nato come struttura modello e che forse ora non lo è più. Con l'occasione abbiamo scoperto che forse lo stato di disagio del carcere minorile Beccaria, sia per le mancanze strutturali sia per le mancanze di personale di custodia, è diffuso. Sarebbe interessante sapere qual è lo stato attuale del carcere minorile del Pratello a Bologna.



Orazio Sabbioni



Risponde Beppe Boni



L'evasione di massa del Beccaria è un fatto abbastanza isolato (per fortuna) ma ha effettivamente rivelato un problema strutturale e gestionale delle carceri minorili in Italia. Le varie sigle del sindacato di Polizia penitenziaria lo hanno ripetuto più volte in questi giorni in televisione e sui giornali. La risposta sull'istituto bolognese del Pratello ce l'hanno data proprio ieri due esponenti di Fratelli d'Italia, il vice ministro Galeazzo Bignami e il senatore Marco Lisei, che hanno effettuato una visita all'interno della struttura due giorni fa. Secondo quanto hanno riferito al Carlino la situazione non è delle migliori: ci sono alcune celle inagibili, porte danneggiate, carenze strutturali, sovraffollamento. Anche a Bologna si rileva la presenza di detenuti maggiorenni insieme ai minori, altro aspetto di promiscuità presente anche al Beccaria dove si è verificata l'evasione. A Bologna, inoltre, sempre secondo gli esponenti di Fratelli d'Italia servirebbe un'ulteriore immissione di esperti da affiancare ai pedagogisti di natura giuridica affinché possano contribuire a migliorare i percorsi educativi dei ragazzi. Evidentemente la situazione è quella descritta, in quanto già alcuni giorni fa e prima dell'episodio di Milano, il garante dei detenuti aveva lanciato l'allarme. Intanto per il quadriennio 2023-2027 è prevista l'assunzione a livello nazionale di 1000 agenti di custodia. L'adeguamento delle condizioni di vita nelle carceri minorili è spesso un problema dimenticato, mentre è fondamentale per garantire la rieducazione di ragazzi che hanno ancora una vita intera davanti per poter riscattare gli errori commessi.



