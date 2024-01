Cari politici, fate un giro tra gli sfollati

Consiglio alla classe politica un bel giro ‘educativo’ all’hotel Cavallino di Faenza, dove ancora oggi decine di alluvionati senza casa si trovano sfollati. Come sapete, vi abbiamo raccontato l’emergenza alluvione, ma anche e soprattutto il post e così faremo ancora, non solo in occasione dei dodici mesi dal disastro. Consiglio un bel giro perché capirebbero (lì si sono visti solo il sindaco e qualche assessore di Faenza) cosa significa, prima di tutto, perdere radici, ricordi e un tetto: quanta dignità in quelle camere diventate casa, ma anche quanta frustrazione.

Prima di tutto per la mancata inclusione dei beni mobili fra i rimborsi: non sarà 100% del risarcimento finché non verrà gestita da Roma (e da troppi mesi se ne parla) questa vicenda, uscendo dal solito incubo del credito d’imposta. Non si può scaricare tutto sui cittadini continuando a chiedere alle famiglie di anticipare soldi, se i soldi mancano.

In seconda istanza, la frustrazione cresce perché le case non ci sono. Trovare un appartamento in affitto a canone concordato è un’utopia. Mettiamo poi il caso che la nostra abitazione sia andata distrutta e non abbiamo amici che ci possano ospitare vita natural durante, beh, la questione si complica. A pagare per gli sfollati ora non è più la Regione, ma i Comuni. Vanno ospitati finché per ognuno di loro non ci sarà una soluzione decorosa. Ma una soluzione deve esserci.

In terza istanza, nessuno o quasi ci capisce qualcosa nella piattaforma Sfinge. Più un cubo di Rubik che un aiuto alla gente. E non è vero che le perizie sono incluse nei rimborsi: dipende dall’entità dei lavori. L’impressione finale, dunque, è che tutti i livelli abbiano avuto e abbiano delle mancanze: il Governo, la Regione, i Comuni.

Tutto comprensibile, se però non dovessimo assistere in continuazione a teatri ideologici dove gli ordini del giorno o le soluzioni per i rimborsi si votano solo sulla base della provenienza politica e non nel merito. Andate a fare un giro all’hotel Cavallino e vi farete una idea.