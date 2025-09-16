Il papà di un extraterrestre

Un pezzo di storia del cinema mondiale ha le radici nella piccola Vigarano Mainarda, a due passi da Ferrara. Lì, 100 anni fa, il 15 settembre del 2025, nasceva Carlo Rambaldi, grande creatore appunto di effetti speciali per il cinema, tre volte premio Oscar per aver realizzato le creature di pellicole come E.T., Alien e King Kong. E ora proprio Ferrara lo celebra con due mostre in occasione dell’anniversario della nascita.

Rambaldi viene ricordato soprattutto per avere dato un volto all’extraterrestre protagonista del film di Steven Spielberg, un capolavoro del 1982 ancora oggi guardato e riguardato da milioni di persone. Lui, scultore e pittore arrivato dalla piccola provincia, creò un mostriciattolo che spezzò i cuori di tantissimi bambini e dei loro genitori, diventando di fatto immortale: aveva dato dolcezza e umanità a un mostro venuto da chissà dove. Un uomo unico che andrebbe ricordato da tutta Italia e non solo (come giustamente sta facendo) dalla provincia dove è nato, perché ha lasciato un’impronta unica nella galassia del cinema di tutti i tempi.

Rambaldi studiò all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove si specializzò soprattutto nella scultura e nel modellismo di opere semoventi. Per lavoro, si trasferì a Roma dove realizzava effetti speciali per alcuni film. La svolta fu la costruzione di un grande drago meccanico lungo quindici metri per ‘Sigfrido: la leggenda dei Nibelunghi’ di Giacomo Gentilomo; da lì iniziò una grande carriera nell’industria cinematografica, da Cinecittà a Hollywood.

Era un artigiano, un numero uno del made in Italy fatto di mani e cervello: odiava il computer e il digitale. Non a caso disse: “Il digitale costa circa otto volte più della meccatronica. E.T. è costato un milione di dollari, l'abbiamo realizzato in tre mesi. Nel film ci sono circa 120 inquadrature. Se noi volessimo realizzare la stessa cosa con il computer ci vorrebbero almeno 200 persone per un minimo di cinque mesi”.

Rambaldi è morto a 86 anni il 10 agosto del 2012 a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove viveva da 10 anni. In Comune a Ferrara le mostre sono visitabili fino al 21 settembre, con dipinti di Rambaldi e scatti fotografici di Lino Ghidoni. Al Comune di Ferrara, infine, verrà donata un’opera di Rambaldi, realizzata ad hoc per la Biennale di Venezia.