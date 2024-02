Caro Lepore, meno Asterix e più realtà

Bene, ora sappiamo che il sindaco Lepore legge. Legge Asterix. Ci ha tenuto a farlo sapere.E ritiene che Bologna sia il villaggio imprendibile dei Galli che si oppongono ai Romani.

Già la sindrome di accerchiamento non è un segnale di gran visione amministrativa in una nazione democratica, ma pensare che mentre crolla la torre, inaridisce il dispendioso Fico e i giovani non trovano casa a prezzi decenti, il baluardo della libertà felsinea sia l’autovelox fa capire quanto la sinistra frou frou (che legge fumetti invece di Pasolini e Sciascia) sia in crisi.

E se ha bevuto una pozione, temo non sia quella magica di Panoramix ma una specie di assenzio fatto di ideologia. Se a questo si aggiunge che, tra i difensori della città rallentata, si erge l’Archistar Stefano Boeri (cioè gente che non sa nemmeno lontanamente cosa sia arrivare dalla periferia o da fuori città per lavorare in orari prestabiliti) si ha un quadro completo. Quando, poi, sento che paragonano Bologna a Los Angeles o Parigi spero che sia appunto la pozione che fa perdere lucidità.

La cultura e la politica sono l’arte di interpretare le differenze, mentre le ideologie vogliono ammantare tutto con lo stesso colore e regolamento. E non a caso, si preferisce farlo dall’alto e per decreto senza consultare i cittadini considerati dei babbei che in un referendum non saprebbero che dire. Lepore accetti un confronto pubblico con un rappresentante dell’opposizione (l’onorevole Bignami? Il suo sfidante Battistini?), magari arbitro il Carlino sulle ragioni di un provvedimento così incisivo.

Nel villaggio dei Galli vagheggiato da Lepore non c’era un sindaco che fuggiva al confronto. Del resto, se invece di leggere Asterix, Lepore leggesse i report sugli incidenti stilato dalla Città Metropolitana di cui è capo, vedrebbe che "a fronte dei 3.805 incidenti ritroviamo indicate 6.711 circostanze che nel 46,6% dei casi non segnalano particolari responsabilità dei conducenti o pedoni. Nell’ambito dei comportamenti errati, le prime cause di incidente (escludendo il gruppo delle cause di natura imprecisata) sono: la guida distratta e il mancato rispetto della segnaletica, che comprendono complessivamente il 22,6% dei casi”. Non compare la parola “velocità”. Quindi, si consiglia di cambiare druido o pozioni.