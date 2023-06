Carta di identità, tempi rapidi per ottenerla

Bologna, 16 giugno 2023 – Una volta per rinnovare la carta di identità si andava all'ufficio comunale, si faceva la fila e si aspettava che la nuova carta arrivasse a casa. Ora bisogna andare all'ufficio comunale, prendere l'appuntamento in un giorno che loro propongono, tornare all'ufficio nel giorno fissato, fare la fila e attendere la nuova carta a casa. Dicono che così hanno migliorato le cose. Forse per gli uffici comunali che riescono ad organizzarsi, non certo per i cittadini, che devono fare una fila in più e prendere un impegno anche a settimane di distanza.

Giuseppe Bonfigli

Risponde Beppe Boni

I tempi per ottenere la carta di identità possono differire di poco da ufficio a ufficio, da comune a comune ma al giorno d'oggi sono oggettivamente brevi. Per prendere l'appuntamento si può andare di persona ma è molto più comodo farlo on line. Si può eccepire che non tutti, in particolare gli anziani, sono in grado di prenotare col canale digitale e quindi devono recarsi allo sportello, ma questo accadeva anche prima e quindi per una certa categoria di persone non è cambiato granché. Sempre on line sono elencati i documenti da preparare. Chi non è in grado di utilizzare il computer si può farsi aiutare da un conoscente. Complessivamente però i tempi di realizzazione del documento sono in generale veloci. Riassumiamo la procedura che il comune di Bologna, come altri, mette a disposizione dei cittadini. Basta richiedere l'appuntamento, andare il giorno fissato con tutti i documenti e attendere l'arrivo della carta di identità per posta. Stop. Ecco di seguito la documentazione richiesta. Servono una fototessera come quelle utilizzate per il passaporto e non più vecchia di 6 mesi oppure una fotografia su supporto digitale Usb, tessera sanitaria/codice fiscale, carta d'identità in scadenza o deteriorata, denuncia in caso di smarrimento o furto e un documento di riconoscimento. Il costo dell'operazione è di 22 euro. Validità: 0-3 anni validità 3 anni; 3-18 anni validità 5 anni; dai 18 anni in su validità 10 anni. Ormai tutti chiedono la carta di identità elettronica (Cie) che è l'evoluzione naturale del documento in versione cartacea. E' in pratica il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero. La carta elettronica ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del cittadino titolare. Inoltre questo tipo di documento riporta il codice fiscale, le impronte digitali e può essere utilizzata per accedere ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

