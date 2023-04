Carta e penna

Vietati computer, cellulari e telecamere. Solo taccuino e penna. Per poter assistere in aula alla storica incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - hanno raccontato i giornalisti - sono stati usati esclusivamente i vecchi strumenti di lavoro. Un tuffo nel passato, imposto dal tribunale di Manhattan per motivi di sicurezza, proprio nel momento in cui l'innovazione tecnologica e digitale abbatte un confine dopo l'altro, e l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche nel tentativo di riunire le famiglie ucraine con figlie e figli fuggiti all'estero, dispersi o deportati in Russia. Il progresso non si ferma, va disciplinato nella difficile missione di coniugare l'esigenza e la necessità di innovazione con il rispetto della condizione umana. Ogni tanto, però, un innocuo e velocissimo pit stop con gli occhi sullo specchietto retrovisore, è una salutare carezza di romanticismo.