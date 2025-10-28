Casa, quando l’emergenza è la normalità

Lo sfratto di Bologna con tanto di muro sfondato davanti ai bambini ha sollevato un polverone di polemiche, ma è stato come scoprire che l’acqua può essere calda o fredda. Non è una novità che nelle grandi e medie città italiane trovare un alloggio sia problematico anche per chi ha le tasche più piene di altri. Il governatore della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dice che tutto questo dimostra ‘il fallimento della Repubblica’: ha ragione, perché la colpa è di tutte le istituzioni, ma anche e soprattutto della politica. Ora, anche a Bologna, molti si indignano perché la città – soprattutto il centro storico – è a uso e consumo dei turisti, con Bed and Breakfast che spuntano come funghi e ogni angolo libero affittato ma solo per brevi periodi. L’emergenza c’è da tanti anni e i primi a denunciarlo furono gli studenti universitari fuori sede che puntarono il dito contro gli affitti alle stelle. Certo, chi può fa i propri affari e quindi sfrutta al meglio gli immobili di proprietà cercando appunto di guadagnare il più possibile dai turisti o da chi, magari per lavoro, ha bisogno di un alloggio per un periodo limitato. Ma tutto questo non è una novità. Allarmarsi ora per l’emergenza abitativa è quindi fuori luogo. Bisognava pensarci trent’anni fa, a Bologna, quando pian piano si iniziava a capire che la città da realtà di provincia stava evolvendo verso qualcosa di diverso, con necessità di case – anche a buon mercato – non solo per gli studenti, ma anche per giovani lavoratori (quegli stessi ragazzi laureati e assunti dalle aziende del territorio) che qui volevano diventare grandi con la propria famiglia. Non si è guardato avanti, con un piano casa che potesse colmare le richieste di tante persone che dall’Italia e da altri Paesi si sono man mano trasferite per lavoro sotto le Due Torri. Ora è tutta una corsa a realizzare case popolari (sono seimila le famiglie in lista d’attesa), a cercare fondi per ristrutturare immobili sfitti (di chi è la colpa che sono andati in malora?) e a inventarsi ricette fiscali per favorire gli affitti sul lungo periodo. Auguri. Per avere risultati ci vorranno decenni. Forse. A discapito delle classi più povere, degli studenti meno ricchi e delle stesse imprese che oltre a un lavoro non posso offrire una città accogliente e a misura di stipendi sempre più bassi.