Case per studenti, un nodo da sciogliere

Si leggono appelli continui di studenti che non trovano alloggi a prezzi decenti e siamo invece circondati da edifici che sarebbero utili allo scopo come caserme, ospedali militari e altre strutture completamente abbandonati . Un suggerimento al sindaco: dovrebbe ogni giorno andare a Roma al Ministero della Difesa a farsi consegnare queste aree dismesse per fare campus universitari. Giorgio Colliva

Risponde Beppe Boni

Il problema esiste da anni e si è aggravato. All'attuale governo si chiedono, giustamente, soluzioni per un nodo sul quale i precedenti esecutivi si sono però impegnati poco o nulla o almeno non in misura sufficiente. In Italia servono 80mila posti letto per soddisfare la richiesta di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti fuori sede. I ragazzi e le ragazze che in questi giorni manifestano a Bologna se la prendono con il governo Meloni in una protesta che se esternata solo con questi argomenti ha un sapore molto politico. Il contenuto è giusto, una soluzione a breve e medio termine va individuata ma anche i governi locali delle città universitarie devono darsi una mossa ulteriore aggiungendo soluzioni a scelte già fatte e inventando nuovi percorsi. Il Governo tre mesi fa intanto ha sbloccato 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi universitari confermando una operatività abbastanza rapida. Il nodo va sciolto probabilmente trovando spazi in edifici pubblici e questo lo hanno percepito anche le amministrazioni locali, ma la burocrazia sempre un passo indietro rispetto alle esigenze reali e i tempi si allungano. Infatti l'emergenza alloggi per studenti è esplosa da almeno un anno eppure ancora oggi sono più le parole e i progetti che i fatti. Secondo i giovani che protestano in questi giorni le graduatorie relative allo scorso anno accademico all'Alma Mater contano 27 mila idonei contro soli 3638 posti disponibili. Le tende della protesta si sono di nuovo alzate in questi giorni a Bologna, Lecce, Palermo, Torino, Perugia, Roma e Milano. Questi ragazzi vanno ascoltati anche per evitare il rischio che la politica strumentalizzi le loro giuste richieste. Un pericolo sempre appostato dietro l'angolo. Intanto la Guardia di Finanza incrociando i dati di Università e Asl hanno scoperto raggiri e casi di affitti in nero legati alle locazioni per studenti in tutta l'Emilia Romagna. [email protected] [email protected]