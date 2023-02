Gli ‘amabili resti’ di quei corpi oltraggiati

Il caso di Saman, uccisa e tumulata per il suo desiderio di una vita normale dalla famiglia (se tale può essere definita) in un casolare della Bassa reggiana, ci ha dimostrato quanto l’assenza possa trasformarsi in un motore potentissimo di presenza, ostinazione, determinazione, ricerca di giustizia e, alla fine, verità. Ora che s’è aperto il processo, è la verità che deve essere ristabilita una volta per tutte in un cumulo di bugie e versioni alternative dato da protagonisti fuggiti senza dignità e oscuri comprimari. Il corpo della ragazza, per mesi nascosto sotto terra, è stato un simbolo, è un simbolo.

E lo è pure, se ragioniamo su questa strana settimana dove dobbiamo affrontare ancora una volta la violenza di genere, il corpo di Cristina Golinucci, la giovane sparita nel 1992 a Cesena e il cui destino s’intreccia con quello di un’altra ragazza morta, Chiara Bolognesi. C’è un filo nascosto fra queste storie, che sono storie di sopraffazione, dov’è probabilmente il senso di possesso del corpo femminile ad aver concluso la trama più nera.

Ma queste storie ci regalano, forse incredibilmente, anche un senso di speranza, di giustizia, della famosa verità. La mamma di Cristina non ha mai smesso di lottare per la figlia. E il fidanzato di Saman, che nella tragedia ha trovato una famiglia italiana nell’avvocato che l’assiste, si impegnerà per chi – come Saman – non può realizzare i propri desideri. Per non parlare poi di tutte le associazioni impegnate. Viene in mente una frase di ’Amabili resti’, un libro di qualche anno fa dove la vittima di un delitto efferato parlava direttamente ai lettori: "Questi erano gli amabili resti, cresciuti intorno alla mia assenza. I legami, a volte esili, a volte stretti a caro prezzo, ma spesso meravigliosi. Nati dopo che me n’ero andata, e cominciai a vedere le cose in un modo che mi lasciava concepire il mondo senza di me". Ecco, attorno all’assenza, alla violenza, a quei corpi, ci possono essere anche amabili resti.