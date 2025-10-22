Caso Vildoza, chi sbaglia paga il conto

La vicenda del cestista della Virtus e di sua moglie pallavolista che hanno aggredito gli operatori di un’ambulanza è esecrabile. Il comportamento del Pubblico ministero, che li ha liberati senza punizione, mi ha fatto venir in mente la vicenda dei giocatori del Bologna che usarono il tagliando handicap dell’auto per parcheggiare in centro, anche in quel caso nessuna punizione. Forse perché sono famosi?

Rossella Nardi

Risponde Beppe Boni

Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic non se la caveranno con una pacca sulla spalla. Hanno sbroccato, aggredendo – secondo le prime ricostruzioni – un’operatrice dell’ambulanza e pagheranno il conto. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per il reato di ‘lesioni personali a personale sanitario’ e le indagini sono in corso. Il Pm li ha scarcerati perché ha ravvisato che non ci fossero gli estremi per le esigenze cautelari, ma non significa che la coppia sia prosciolta. Tutt’altro. A giorni, il Gip deve decidere se tecnicamente convalidare l’arresto, il che non significa che i due debbano andare in carcere. Rimane l’inchiesta nei loro confronti. L’operatrice dell’ambulanza, che ha riportato 5 giorni di prognosi, intanto ha presentato querela di parte. La coppia esuberante dovrà giustamente rispondere di un comportamento grave per chiunque ma a maggior ragione moralmente censurabile per due atleti che come tali hanno il dovere di rispettare elementi di correttezza. L’aggressione è avvenuta nei pressi del Paladozza dopo una partita della Virtus. Un’ambulanza si era fermata a lato della strada occupando parte della carreggiata per verificare il luogo dell’intervento. Vildoz in auto con la fidanzata ha cominciato a inveire per la strettoia. Un’operatrice del 118 li ha affrontati per calmarli, ma è stata strattonata e presa per il collo. Pessimo spettacolo, pessimo esempio. Chi sbaglia paga.

