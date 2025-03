Cau, una riforma senza fretta

In questi pochi mesi di governo in viale Aldo Moro, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi ha già dimostrato di non temere il prezzo delle scelte impopolari né il costo che si paga nel cambiare idea. In linea, va detto, con un’impronta di governo ben evidente da parte del presidente Michele de Pascale (vedi alla voce: aumenti Irpef, Irap e bollo auto). L’ultima dimostrazione è arrivata dalla scelta di prorogare fino a fine 2025 i contratti dei medici occupati nei Cau emiliano-romagnoli, in contrasto con quanto detto durante la campagna elettorale e ripetuto anche poche settimane dopo la chiusura delle urne. «Abbiamo deciso di prenderci questa responsabilità unilaterale – ha detto Fabi – per non interrompere un servizio che sta funzionando e che, solo lo scorso anno, ha risposto alle richieste e ai bisogni di 540mila cittadini». E pazienza se le sigle dei medici l’hanno presa malissimo, sia per motivi di dialettica delle relazioni sindacali sia per i mancati aggiornamenti contrattuali in cui lavoreranno i medici dei centri.

La scelta di Fabi non è, però, una mossa per fare rimanere tutto com’è: il percorso di riforma dei Centri di Assistenza e Urgenza è tracciato, ma prima di buttare a mare un servizio che ha comunque trovato un certo grado di soddisfazione da parte degli utenti (e dato una risposta, per quanto non decisiva, a fare calare i numeri degli accessi ai pronto soccorso), c’è bisogno di un supplemento di tempo, sottolineano da viale Aldo Moro. Perché alcuni centri funzionano bene, e resteranno, mentre altri non sono né carne né pesce e dunque è giusto chiuderli: il tutto, però, senza scelte avventate che provochino lo spreco di altre risorse. Anche perché le tasse – per mantenere il livello attuale del servizio sanitario – non possono certo essere aumentate all’infinito.