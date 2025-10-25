Cementificazione: l’Emilia-Romagna resta la peggiore e nelle Marche è allerta coste

Bologna, 26 ottobre 2025 – Cresce, ancora. E lo fa a dispetto della curva demografica in caduta libera più o meno ovunque. Ma se il consumo di suolo non conosce (ancora) battute d’arresto, ciò che è cambiato in questi anni è il tipo di utilizzo cui viene destinato il territorio vergine sottratto alla natura. Lo dice l’ultimo rapporto sul consumo di suolo del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), restituendo un quadro più complesso della mera cementificazione selvaggia. IL PRIMATO NEGATIVO Tra le regioni, quella che ha perso più ettari di tutti nel 2024 per nuove realizzazioni è stata l’Emilia-Romagna, che conquista il primo posto della classifica: ne ha consumati 1.013, davanti a Lombardia (834), Puglia (818), Sicilia (799) e Lazio (785). Distanti le Marche, con +176 ettari consumati. Al 2024 in ben 15 regioni risulta cementificato più del 5% del territorio, con massimi toccati da Lombardia (12,22%), Veneto (11,86%), Campania (10,61%) ed Emilia-Romagna (8,99%), mentre per le Marche il dato si ferma al 7%.

Il primato positivo

Nonostante l’Emilia-Romagna sia la regione che ha consumato più suolo tra tutte nel 2024, l’86% di quell’uso è reversibile (legato a cantieri, opere lineari e impianti fotovoltaici temporanei), ossia un domani potrà tornare alla condizione d’origine. Infatti l’Emilia-Romagna guida nel 2024 la classifica delle aree che ha rinaturalizzato più ettari di tutti: 143, in particolare ripristino di cave dismesse e chiusura di cantieri legati alla realizzazione di metanodotti e altre opere. In Italia, nel 2024 sono stati rinaturalizzati 5,2 chilometri quadrati contro gli 8,2 del 2023.

Emergenza coste

Il suolo consumato in percentuale nei primi 300 metri dalla linea di costa è più del triplo del valore medio del resto del territorio nazionale e in due delle 15 regioni bagnate dal mare occupa quasi la metà della superficie, con un massimo in Liguria (48,15%) e nelle Marche (45,64%); il valore rimane al di sopra della media nazionale per 9 regioni su 15 nella fascia tra 300 e 1.000 metri dalla linea di costa, con un massimo in Emilia-Romagna (35,67%).

La logistica

I nuovi insediamenti, legati soprattutto alla grande distribuzione organizzata sono aumentati di 432 ettari in un anno. Anche in questo caso la parte del leone la fa l’Emilia-Romagna (+107 ettari), seguita da Piemonte (+74 ettari) e Lombardia (+69).

Le città

È una città romagnola la ’peggiore’ per consumo annuo di suolo in Italia. Al netto delle aree destinate al fotovoltaico a terra, Ravenna ha sacrificato 84,11 ettari di terreno vergine davanti solo a Venezia (62,08), Sassari (59,65), Roma (56,69) e Modena (48,33). Se invece la stessa analisi comprendesse le aree vocate a nuovo fotovoltaico, lo stesso arco temporale vedrebbe Ravenna piazzarsi al quinto posto in Italia con 85,09 ettari coperti artificialmente in una classifica guidata da Tarquinia con 150,13 ettari.

Rischio sismico e idraulico

Le recenti alluvioni e il sisma del 2012 impongono più di una riflessione in una regione come l’Emilia-Romagna che spicca – negativamente – su entrambi i fronti. Emilia-Romagna e Veneto sono, infatti, le regioni con la maggior estensione di aree edificate in zone a pericolosità sisismica, rispettivamente con 40.728 ettari la prima e 28.506 la seconda. Invece, se in Italia il 12,8% delle aree edificate (79.087 ettari) ricade in aree a pericolosità idraulica, il dato si impenna paurosamente in Emilia-Romagna: 62,8% per 37.277 ettari.