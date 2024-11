C’erano una volta le Marche della manifattura

C’erano una volta aziende che avevano testa e cuore nella nostra terra, le Marche laboriose e produttive, scarpe grosse e cervello fino, piccola locomotiva dell'Italia manifatturiera che faceva affari con mezzo mondo. Frigoriferi, cucine e lavatrici, scarpe e abiti da signora, mobili e batterie, macchine agricole, e prima ancora chitarre e tastiere per i figli del boom.

C’erano una volta famiglie e dinastie con le radici ben piantate nella fatica dei giorni, nella ‘fabbrichetta’ sotto casa, genio e fortuna, e il capitale costruito in garage o nello scantinato. Era l’Italia della lira o della liretta (chiamatela come volete), della svalutazione buttata come una fiche sul tavolo degli affari, dei consumi e delle esportazioni. Ma poco da bere, qui, e tanto da lavorare.

Piccolo è bello, dicevano. “Ma piccolo è pericoloso”, ha ammesso di recente anche Adolfo Guzzini, il re delle luci, spiegando perché ha venduto agli svedesi di Fagerhult. Ha ragione. Perché quel mondo lontano con cui fare affari poco alla volta ce lo siamo trovati in casa, come a piccole dosi di cicuta, e ci ha travolto. Giù il muro e le frontiere, un euro mille lire, il mercato globale, la concorrenza (anche sleale), l’Europa, la Cina e l’India, i pc e l’alta finanza al posto della calcolatrice, i robot invece della manovia, l’operaio in catena di montaggio a diecimila chilometri che guadagna la metà (perché gli stipendi sono più bassi) e lavora il doppio (perché ha meno tutele), i centri commerciali invasi di prodotti che parlano cento lingue, le multinazionali e alla fine tutto il mondo è Paese ma questa terra non la riconosciamo più.

Perché sì, può succedere che una multinazionale con la testa in Turchia (Beko, ex Whirlpool, ex ex Indesit dei Merloni) non sappia nemmeno dove sia Comunanza e che da lì è passato un terremoto di morte. E se i conti non tornano, pazienza: si chiude qui e si taglia là, a Melano e Fabriano, dove un tempo c’era il distretto del bianco più forte d’Italia. Può succedere che chi faceva le scarpe e i vestiti al mondo (il distretto fermano e maceratese), quelli che hanno resistito, ora tiri avanti tra una crisi e l’altra ma con i bilanci appesi a un filo. Può succedere che alle ex Cartiere Miliani, fondate più di duecento anni fa, si decida di cambiare anche la storia, abbandonando il ramo della carta d’ufficio perché il settore in crisi. Sono le ragioni dell’economia ed è proprio così, il mondo è cambiato. E noi non eravamo pronti.