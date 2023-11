Che cosa c'è nell'accordo di coesione? Ecco i fondi per le infrastrutture

Il bailamme sull'aeroporto delle Marche fatto deflagrare da Aeroitalia proprio nel giorno della visita della premier Giorgia Meloni ad Acqualagna ha oscurato (e non poteva essere altrimenti) un passaggio importante per la regione, da qualsiasi parte lo si voglia vedere. La firma nel paese di Enrico Mattei dell'accordo di coesione tra governo e Regione porta in dote alle Marche un gruzzoletto di 532 milioni di euro, 330 dei quali destinati alle infrastrutture e spalmati nell'arco di più o meno otto anni, da qui fino al 2031. Non è un caso che nel quadro di una strategia amministrativa e comunicativa evidentemente concordata solo pochi giorni prima la Regione avesse presentato il piano regionale per le infrastrutture Marche 2032, che in meno di dieci anni e con un tesoretto di 4 miliardi ha l'obiettivo (ambizioso) di rivoluzionare collegamenti stradali e ferroviari, potendo contare almeno nel prossimo futuro sul pieno appoggio di un governo dello stesso colore. E infatti i 330 milioni dell'accordo di coesione finanziano una discreta parte delle opere che la Regione ha inserito nel piano con un orizzonte temporale che si spinge al massimo fino al 2031. Vale la pena di ricapitolare che cosa c'è nell'accordo di coesione sul fronte delle infrastrutture, con l'avvertenza che anche in questo caso si procede sullo schema inaugurato dal Pnrr, ovvero per missioni, step e scadenze, rispetto ai quali governo e Regioni saranno chiamati a vigilare. In primis ci sono i lavori sulla Pedemontana delle Marche, che nelle intenzioni della Regione "consentiranno lo sviluppo di una rete stradale alternativa a quella sulla costa, dotando l’entroterra di un collegamento veloce". Ecco dunque gli interventi sulle tratte Fossombrone-Pergola (50 milioni di euro), Serra Sant’Abbondio-Cagli (40 milioni), Carpegna-Lunano (27 milioni) e l’aggiornamento del progetto per il tratto Fabriano Est-Sassoferrato (5 milioni). Poi una serie di interventi con l'obiettivo di decongestionare il traffico sull'Adriatica e migliorare i collegamenti con le grandi vie di comunicazione dalla costa all'entroterra: l'allaccio della Lungotenna all’A14 (24 milioni), la bretella di collegamento tra superstrada 77 e SS16 Adriatica (26 milioni) e le varianti alla SS16 a Fano (30 milioni) e Porto Potenza (11 milioni).

Nella valle del Potenza ci sono fondi anche per il collegamento Villa Potenza-Sambucheto (30 milioni) e nella Valtenna per la realizzazione del bypass Molini Conceria (15 milioni). E ancora: l’ammodernamento della viabilità sulla Mezzina (11,1 milioni), l’ampliamento della SR502 Jesi-Cingoli (13 milioni), l’ammodernamento della SS433 Val d’Aso (3 milioni), il bypass Montecchio-Rio Salso (5 milioni). Un'infezione di liquidità per le opere pubbliche da sfruttare anche per alimentare un circuito virtuoso sul piano economico in un momento di grande difficoltà per l'economia regionale.