Che ne sarà di noi

Tra guerre e inflazione, alluvioni e crisi economica, gli italiani guardano al 2024 quasi rassegnati, fermi, senza rabbia o disperazione, ma pieni di incertezze. E' questa la fotografia scattata dalla Coop che attraverso il proprio ufficio studi ha messo sotto la lente il Paese. E' un ritratto veramente grigio quello che esce da questo lavoro: solo il 22% indica la parola speranza, solo il 12% crede in un cambiamento, mentre uno su tre vorrebbe cambiare casa però sa che non lo farà, e il 30% gradirebbe un nuovo lavoro però ritiene che non lo troverà e infine il 50% dei giovani dichiara di non volere avere figli. E' una Paese fermo, insomma, che rinuncia al futuro, aspetta seduto che accada qualcosa ma non sa che cosa. Purtroppo questa situazione va avanti da anni, dopo il Covid si sperava in una grande ripresa e in una rinascita e invece alla fine tra alluvioni, guerre e incognite geopolitiche si ritrova senza bussola. Le previsioni di crescita del Pil, la ricchezza prodotta, sono dello 0,5%, in pratica l'economia è ferma e non dà certezze né possibilità di rilancio o di cambio di marcia. Chi ha un lavoro se lo tiene stretto, sa che non può ambire ad altro e resta rintanato nella propria routine sperando che non peggiori. Ma è normale tutto questo? No, purtroppo. Ma questo stato di permacrisi, di crisi permanente, ormai affossa la nostra economia da anni. Le uniche speranze sono appunto negli imprenditori - ce ne sono di bravissimi anche in Emilia Romagna e nelle Marche - ai quali è chiesto uno scatto in più verso gli investimenti, per creare lavoro e un futuro diverso. Così come si spera che arrivino segnali forti dalla politica, in tema di infrastrutture e strategie di sviluppo. Altrimenti non resta che rimanere seduti. In attesa di quello che verrà. Che difficilmente sarà meglio di quanto c'è ora.