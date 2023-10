'Ciao mamma, ti amo. Andiamo tutti a morire'. Maria era una ragazza spagnola di 28 anni. All'alba di domenica, erano le 6, prima di finire nell'elenco delle vittime del maledetto rogo della discoteca di Murcia, nella penisola iberica, ha fatto l'ultima cosa della sua vita, perché sapeva che non c'era altro da fare. Ha preso il telefonino e ha mandato un audio messaggio a sua madre. Quell'audio messaggio.

Lo ripeto: ' Ciao mamma, ti amo. Andiamo tutti a morire'.

Viene la pelle d'oca, sì.

E allora, in questa valle di lacrime, dove non si trova un senso neppure a cercarlo col lanternino per ciò che è accaduto, ecco, una piccola, magari minuscola ma forse decisiva consolazione ci arriva da quel messaggio. E' vero, viviamo in un mondo spesso ingiusto (perché è ingiusto morire così, a 28 anni) dove più passa il tempo e più siamo in balia di tutto e di tutti e dove tutto è relativo; però le fondamenta, i pilastri della nostra misteriosa esistenza da qualche parte continuiamo ad averli ed esplodono nella loro verità quando la realtà, anche drammatica, vince, viene a galla. L'amore gratuito, naturale, vero per la mamma. Reciproco. Lei ci ha fatto, noi siamo parte di lei. Maria ha tirato fuori questa evidenza poco prima dell'ultimo respiro e e così fanno in tanti. Sarà capitato ad ognuno di voi di aver avuto amici o parenti costretti nel letto di morte, magari in stato di semi-coscienza, cercare la propria mamma, chiamarla, quasi implorarla, aggrapparsi a lei. Perché forse solo con una mamma al fianco si ha un po' meno paura; anche di morire, sì. Come scriveva il grande poeta e scrittore Kahlil Gibran: ‘Madre: è la parola più bella sulla bocca dell'umanità’.