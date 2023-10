"Ci vogliono venti anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso". Niente di meglio della frase che Warren Buffett pronunciò nel cuore del secolo breve per interpretare l'idea messa in pratica all'università Bicocca di Milano. Cinque minuti dentro una cella finta ma simile a una vera (2 metri per quattro tutto compreso), costruita dal laboratorio di falegnameria del carcere di Bollate.

Un'esperienza veloce (rivolta a studenti e cittadini) "per far capire le condizioni di vita dei detenuti". Ma per alcuni visitatori è stata fin troppo lunga, visto che hanno aperto la cella con la maniglia interna (che nella struttura vera ovviamente non c'è) prima dei fatidici 5 minuti. Percepire la privazione della libertà al pari della realtà può avere un doppio effetto.

Sociale: attenzione, la vita in carcere è dura, brutale e non solo per cinque minuti. Giuridico: le sbarre come soluzione estrema solo per chi commette reati gravi, gravissimi e ostativi. Non serve costruire nuove strutture penitenziarie. È necessario, come sostengono molti giuristi, potenziare "le sanzioni sostitutive delle pene, soprattutto quelle brevi, per evitare inutili passaggi in carcere che sono dirompenti per il carcere e per le persone". Anche solo per cinque minuti.