Ciò che unisce è la bandiera della pace

Il nemico del mio amico è mio nemico: questo, a occhio e croce e senza tanti giri di parole, significa l'esposizione della bandiera palestinese alla finestra di Palazzo d'Accursio, sede del Comune. Il sindaco si proclama equidistante tra le parti in conflitto in Medio Oriente poi si comporta, né più né meno, come l'arbitro Moreno, strizzando l'occhio ad una parte sola.

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

La scelta del Comune di esporre la bandiera palestinese all'esterno di Palazzo d'Accursio è stata quantomeno imprudente. In questo modo si fornisce la percezione che Bologna stia da una parte sola nella drammatica situazione di Gaza dove sono migliaia le vittime palestinesi per la reazione di Israele al vigliacco attacco di Hamas del 7 ottobre (1200 morti e decine di ostaggi ancora prigionieri). In questo modo si divide anziché unire la sensibilità dei cittadini e li si costringe a tifare per il vessillo esposto o per protestare contro questa scelta. Se l'intento è quello di invocare la pace vanno esposte entrambe le bandiere per ribadire il concetto che nell'inferno mediorientale le vittime e le aggressioni, al di là dei numeri, colpiscono entrambe le parti. Poi ovvio che non è certo la bandiera esposta in Comune ad aizzare i violenti che in nome della causa palestinese hanno devastato la città. Una terza via può essere quella di mettere al vento la bandiera della pace, che poi è ciò che tutti noi vogliamo.

