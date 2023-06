Città ‘30 all’ora’. Più disagi che benefici

Bologna, 23 giugno 2023 – Io faccio fatica a capire questa amministrazione che riduce sensibilmente il modo di viaggiare di questa città medioevale, con ragionamenti sbagliati. Non ha voluto creare la metropolitana che avrebbe accelerato gli spostamenti in città, e da luglio obbligherà invece tutti a circolare in città a 30 km. Aggiungo l’installazione del tram, già eliminata dopo la guerra. A chi vengono in mente queste contraddizioni?

Franco Contini

Risponde Beppe Boni

I lettori sono autorizzati a pensare che su questa rubrica si parla spesso del provvedimento che impone dal 1 luglio la circolazione ai 30 chilometri orari nel 70% circa della città. Bologna sarà il primo grande centro urbano d’Italia ad adottare il provvedimento. La maggioranza dei bolognesi però è contraria o almeno dubbiosa sulla scelta di allargare in modo diffuso il traffico al rallentatore. Fratelli d’Italia ha già lanciato una raccolta di firme per fermare il provvedimento. Basta ascoltare le parole di Federico Bendinelli, presidente dell’Aci, per comprendere l’assurdità del divieto: "Ci sono alcune zone della città in cui questo limite per la circolazione ha senso. In altre no. È giusto per le zone residenziali e dove i bimbi vanno a scuola. Sulle radiali più trafficate no. I limiti devono essere coerenti con la realtà. È anche dannoso dal punto di vista ecologico. Mi sembra che questi 30 all’ora generalizzati siano uno slancio ideologico". Questa stessa scelta è stata bocciata di recente dalle consultazioni condotte in dieci città svizzere, eppure il sindaco Lepore auspica invece che "diventi presto una legge nazionale". Le multe partiranno da gennaio 2024, intanto verranno installati 500 segnali verticali e 300 grandi bolli sull’asfalto, in un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro. Alle prossime elezioni comunali qualcuno prima di entrare nella cabina elettorale forse rifletterà.

