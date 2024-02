Città 30, chi dissente è nel mirino

Per anni ci hanno detto che è giusto allargare Tangenziale e Autostrada perché i rallentamenti e le basse velocità producono un aumento dello smog e quindi dell'inquinamento. Ora, con l' imposizione della circolazione a 30 chilometri orari nel 70% dell'area urbana di Bologna, si afferma il contrario, ovvero che a velocità ridotta lo smog cala. Una contraddizione. C'è qualcosa che non torna in questi ragionamenti. Per il bene dei cittadini, mi piacerebbe che i nostri amministratori si mettessero d' accordo con se stessi.

Renato Casali

Risponde Beppe Boni

Questa storia dei 30 chilometri all'ora in città è una palude dalla quale politicamente la giunta comunale di Bologna fa fatica ad uscire, è piena di contraddizioni, di aspetti non chiari. Se il Comune avesse immaginato in che guaio andava a cacciarsi forse avrebbe fatto marcia indietro. Ma adesso è in mezzo al guado, con la città divisa e lo stop del Ministero dei trasporti. E non sa più che pesci pigliare anche se, per bocca del sindaco, ostenta sicurezza. Pur con qualche crepa. Una delle contraddizioni più politicamente divertenti riguarda le voci dissidenti. Il Pd, che come il Comune, si dice aperto a tutti i suggerimenti dei cittadini ha chiesto le dimissioni di Mauro Sorbi, storico responsabile dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, perché fortemente critico verso il provvedimento - lumaca di Palazzo d'Accursio. Posto che l'Osservatorio è un organismo tecnico e che Sorbi offre la propria collaborazione gratuitamente, la morale che affiora è la seguente: o stai dalla nostra parte o te ne vai. Beh, non è proprio un fulgido esempio di confronto. Sorbi comunque ha già risposto: resto al mio posto. L'Osservatorio regionale, inoltre, non esprime opinioni politiche ma è un organismo tecnico senza facoltà decisionali che però di mobilità, traffico e incidenti se ne intende. Inoltre Sorbi con pazienza da frate benedettino ha seguito gran parte degli incontri con tassisti, autisti, cittadini, forze dell'ordine e tecnicamente un'idea se l'è fatta: così come è stata concepita l'operazione - lumaca non funziona. E non essendo un politico, ma un guru del traffico, quindi senza casacche di appartenenza da difendere, forse va ascoltato. Così come l'Automobil club che ha mostrato il pollice verso fin dall'inizio verso i 30 chilometri generalizzati. Anche la Regione guidata dal governatore Stefano Bonaccini è sempre stata tiepida verso il provvedimento dei 30km. Non ha detto no, ma non lo ha mai difeso tenendo un atteggiamento abbastanza distaccato. L'agenda di questo giro di poker prevede un incontro la prossima settimana tra Anci, (associazione dei Comuni) e il Ministero. Partita interessante.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net