Città 30, cresce il disagio dentro al Pd

Bologna, 14 febbraio 2024 – Incredulo dei sondaggi del Carlino (80%, pollice verso), per verificare di persona la bontà della sua iniziativa, il signor sindaco si è messo alla guida di una Panda alle ore 9 del mattino (quando le persone sono già al lavoro). E, sembra, sia rimasto più che contento dell'esperimento. Provi, invece, a percorrere le strade cittadine alle 7, quando anche i semafori cominciano a regolare il crescente flusso delle auto, così potrà verificare che gran gusto c'è procedendo a passo di lumaca.

Riassumiamo per coloro che distrattamente non avessero letto i risultati del nostro sondaggio pubblicati ieri. Ha espresso parere negativo alla Città 30 -Operazione lumaca l'80% dei cittadini che ha aderito al monitoraggio, ovvero 5596 no contro 1420 sì. Ovvio che si tratta non di una verità scientifica, ma di una indicazione parziale visti i numeri, eppure in questo modo si ha una idea significativa di qual è il clima in città. Possibile che il flusso di no sia tutto addebitabile a cittadini che difendono il liberismo automobilistico o una totale deregulation della velocità? Macché, si tratta semplicemente di bolognesi che non stanno sul Marte, vivono a Bologna e che non ragionano con la mascherina dell'ideologia, ma col buonsenso. Dunque non pericolosi fuorilegge del traffico. Tradotto in italiano si tratta di una bocciatura netta che va ad aggiungersi agli altri segnali fortemente negativi espressi in più sedi, come il parere contrario dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di Mauro Sorbi (che il Pd vorrebbe far dimettere perchè eretico), l'Automobil club, le associazioni di commercianti come Confcommercio e Confesercenti. Oltre naturalmente al parere contrario del Ministero dei Trasporti che sta per emanare una direttiva volta a correggere il provvedimento. Qualcuno ha anche aggiunto un parere specifico: è ora di cambiare sindaco. Anche all'interno del Pd c'è disagio, ma nessuno lo dichiara apertamente, per il guaio nel quale si è cacciato il Comune di Bologna alla vigilia delle elezioni europee e di molti comuni. Nel senso che la turbolenza bolognese indirettamente non è una bella pubblicità al centrosinistra. I favorevoli del sondaggio dicono sì perché ci sono troppi incidenti. Parere rispettabile. Ma si dimenticano che la maggior parte degli incidenti è provocata da veicoli che viaggiano sopra i 50 all'ora.

