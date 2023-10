Città ai 30, il dibattito accelera

Bologna, 29 ottobre 2023 – Anche io, essendo favorevole di principio, ho provato a rispettare il limite di 30 km/h nella zona tra via Saragozza e via Andrea Costa dove è già vigente. E' un'impresa! A meno che non si tenga costantemente sotto controllo il tachimetro, che evidenzia tra l'altro solo 20 e 40, distraendo pericolosamente l'attenzione dalla guida. Se ci fossero stati dei rilevatori sarei stato sanzionato più volte.

Giuseppe Bonfigli

Risponde Beppe Boni

Non esiste persona di buonsenso che non sia favorevole a provvedimenti della circolazione che possano limitare gli incidenti stradali, le vittime o anche solo il pericolo. Il lettore che ha provato ad adeguarsi al divieto dei 30 all'ora (esteso al 70% della viabilità cittadina) ha provato ciò che provano ogni giorno tanti altri cittadini: è difficilissimo adeguarsi alla regola su certi percorsi. Si può stare al di sotto dei 50 all'ora, ed è già una velocità bassa, a seconda delle esigenze. Su certe strade, dove ci sono scuole o altri punti sensibili, oppure il tasso di incidenti è alto è invece opportuno mettere un fermo. Come è evidente i dubbi su questo provvedimento crescono col trascorrere del tempo mentre al tema del traffico si aggiunge ora la necessità di studiare altre consistenti limitazioni nel centro di Bologna per salvaguardare la Torre Garisenda che in seguito alle "oscillazioni anomale" rimarrà chiusa per anni causa restauri e messa in sicurezza. Insomma, il progetto della città al rallentatore, per quanto animato da una nobile finalità, comincia ad incespicare. Ora si aggiunge l'idea di Confcommercio di rimodulare e riorganizzare gli orari di scuole e uffici, un'idea buona ma che presenta la difficoltà di stravolgere queste diverse attività. Un nodo non secondario. L'assessore alla cultura della Regione, Mauro Felicori, uno che conosce bene la città, dice una cosa di buonsenso: "La discussione sui limiti di velocità si è chiusa troppo presto". Forse prima di applicare il divieto bisognava discuterne di più e meglio con largo anticipo. La circolazione rallenta, il dibattito invece accelera.

