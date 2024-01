Città 30, interrogativi e molti dubbi

Bologna, 9 gennaio 2023 – L'informazione sui 30 chilometri all'ora imposti nel 70% dell'area cittadina in queste ultime settimane e nei mesi scorsi è stata molto esaustiva tranne che su un punto specifico e importante: come verranno comminate le contravvenzioni ai trasgressori da parte della Polizia municipale? I vigili utilizzeranno i telelaser? Ci sarà contestazione immediata oppure si potranno togliere i punti magari attribuendoli alla zia di turno? Come sappiamo da martedì prossimo 16 gennaio partiranno le multe. Francesco Tura

Risponde Beppe Boni Che piaccia o no i bolognesi e tutti coloro che frequentano la città per lavoro dovranno farsene una ragione. Da martedi 16 gennaio scatteranno le contravvenzioni per chi non osserva il divieto. Su questo punto ci sono ancora aspetti da chiarire, ma per ora l'amministrazione comunale ha fatto sapere che gli agenti di Polizia locale presidieranno soprattutto le aree urbane delle scuole, quelle dove c'è concentrazione di negozi e quelle dove è maggiore la presenza dei pedoni. Di certo c'è che gli autovelox fissi sono accesi solo dove il limite è dei 50 all'ora. Quindi ci saranno velox mobili? Tutto da scoprire. Martedì 16 gennaio è il D day e da quel giorno avremo la prova del nove su come intende muoversi il Comune per far rispettare le nuove regole. Quindi si capirà anche come verranno effettuate le contravvenzioni. La sensazione è che con le multe si partirà in modo soft perché il disagio e la contrarietà sui 30 all'ora sono già abbastanza forti diffusi. Tassisti, artigiani, titolari degli esercizi commerciali sono sul piede di guerra. Secondo un sondaggio della Cna oltre il 70% delle imprese giudica sbagliata la misura. Altro punto su cui si cerca un'intesa è il trasporto pubblico. Dunque, come è evidente, la fase di avvio è abbastanza in chiaroscuro e quindi servirà altro tempo per capire davvero che piega prende questa controversa vicenda della città al rallentatore. Infine se è vero, come ha fatto sapere il Comune che la velocità media attualmente in città è di 22 km orari e che l'84% degli spostamenti avviene sotto i 30, la situazione attuale non è poi così grave da giustificare "leggi speciali". Questo e altri dubbi (fondati) sono stati espressi anche dai vertici dell'Automobil club, che fino a prova contraria, di traffico se ne intendono. Comunque dovremo abituarci. Amen.

