Città ai 30 all’ora, molti mugugni anche nel Pd

Bologna, 27 dicembre 2023 – È in procinto di partire il famigerato limite dei 30 km orari a Bologna! Tutti d'accordo sulle aree sensibili: ospedali, scuole, asili ecc, ma in tutta la città mi sembra eccessivo! Credo che avrà vita breve, in quanto, nessuno ha parlato circa l'autorizzazione del ministero competente. Inoltre gli eventuali controlli sarebbero inesistenti, in quanto non rilevabili con autovelox e scarso numero di vigili deputati allo scopo. Una misura che rischia fortemente di risultare perfettamente costosa e inutile!

Giampaolo Corsini

Risponde Beppe Boni Se si facesse una ricerca sul tema che più di altri impegna i pensieri dei bolognesi non ci sarebbe alcun dubbio: è il limite imposto per decreto dall'amministrazione comunale sui 30 chilometri orari nel 70% dell'area urbana. Un provvedimento che ha l'anima del buonsenso ma applicato in modo trasversale sta scontentando la maggior parte dei cittadini e di chi frequenta Bologna abitando altrove e che rischia di costare parecchio in termini di fiducia alla giunta comunale. È assolutamente vero, come sottolineato più volte, che in presenza di luoghi considerati sensibili, come scuole, ospedali, aree densamente abitate, tratti stradali ad alto tasso di incidenti, la scelta di calmierare con un divieto la velocità è un passaggio che nessuna persona dotata di un briciolo di cervello contesta. Però, come ha affermato in una intervista al Carlino il presidente dell'Automobil club, Federico Bendinelli, la regola applicata in modo generalizzato è un errore. In alcune strade il limite può essere ragionevole, avverte il presidente di Aci, ma in altre si rivela una scelta puramente ideologica. In termini elettorali questo provvedimento potrebbe diventare un boomerang per la giunta comunale. Infatti anche all'interno del Pd i mugugni, non sempre esternati, sono diffusi e in aumento. Intanto vale la pena di ricordare due passaggi fondamentali. Le multe scatteranno non più dal primo gennaio come annunciato mesi fa, ma dal 16 gennaio. Inoltre gli autovelox restano in funzione solo nei percorsi dove c'è il limite dei 50 chilometri orari.

