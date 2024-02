La città 30 rischia di fare retromarcia

Sui 30 all'ora sento dire che secondo il sindaco si salvano delle vite, ma egli non dice quanti morti ci sono stati negli anni precedenti. Penso che in realtà adesso ci saranno più incidenti per distrazione poiché i conducenti sono tutti concentrati ad andare ai 30. Capisco che in certe aree vicino a scuole e ospedali i 30 all'ora sono necessari. Così non va: in una strada ci si trova ai 30 all'ora e poco più in là ai 50. E' un delirio .Il sindaco cambi rotta, modifichi il regolamento invece di arroccarsi su giustificazioni assurde. Poi c'e il discorso dell'inquinamento: a passo di formica si sta in strada più tempo.

Maria Rosa Cuzzani

Risponde Beppe Boni

Sarà il governo a togliere le castagne dal fuoco della giunta di Bologna sull'Operazione lumaca. Già perchè per iniziativa del Ministro Matteo Salvini il regolamento sui 30 all'ora dovrà essere rivisto secondo le direttive ministeriali. In caso contrario con mezza città in rivolta, la sinistra divisa, l'opinione pubblica che inonda giornali e tv di proteste sarà la giunta di Palazzo d'Accursio a dover modificare qualcosa. Nella baraonda di botta e risposta il Comune non ha citato uno straccio di studio che dimostri che il tasso di incidentalità si è rivelato alto e grave con morti e feriti tra i 30 e i 50 chilometri di velocità. E' chiaro che la maggior parte degli incidenti avvengono per mancato rispetto della segnaletica, per distrazione o per altri motivi. E' riduttivo, inoltre, anche paragonare Bologna ad altre città 30 con un ragionamento fotocopia. Ogni città ha una propria anima, una propria conformazione urbanistica che determina le scelte. Nella fascia urbana bolognese si è già costretti in buona parte a procedere ad una velocità ridotta che può variare da zona a zona. Gli incidenti dovuti alla velocità sono in gran parte attribuibili ad automezzi che viaggiano oltre i 50 all'ora guidati spesso da personaggi che pensano di essere sul circuito di Imola. E questi continueranno a farlo sfidando il buonsenso e la Polizia municipale. Quindi è inutile costringere tutti a viaggiare ai 30 nel 70% della città. Come recitano in coro i cittadini e come suggerisce il Ministero, il limite è giusto e necessario nei pressi di luoghi specifici come scuole, ospedali, centri per anziani o in strade dove è davvero alto il tasso di incidenti dovuti alla velocità. Il resto , come direbbe Franco Califano, è noia.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net .