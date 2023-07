Città ai 30 all'ora, ma servono altri controlli

Bologna, 5 luglio 2023 – Si parla tanto di 30 km orari per la sicurezza delle persone. Non si parla per gli autisti indisciplinati che zigzagano pericolosamente, di ciclisti che passano col semaforo rosso, che corrono sotto i portici, che vanno contromano, di pedoni che attraversano guardando il telefonino. Non sarebbe il caso di parlare di educazione civica e stradale? I pochi vigili urbani preferiscono sanzionare le auto con targa, piuttosto che fermare un ciclista o un monopattino. C'è più libertà ma molto meno senso civico ed educazione.

Fabio Bastianini Risponde Beppe Boni

Bologna deve ancora abituarsi al limite dei 30 all'ora e chissà mai se si abituerà. La maggioranza degli automezzi in questi giorni si è comportata come ha sempre fatto senza adeguarsi in modo massiccio alla mobilità al rallentatore decisa dal Comune. Il vero test sull'efficacia si avrà quando scatteranno le multe (gennaio 2024). Solo a quel punto si potrà verificare se davvero gli automobilisti sono convinti di adeguarsi alla moviola del traffico. I bolognesi sono in maggioranza scettici su questo provvedimento per il quale il sindaco Matteo Lepore si è messo in gioco direttamente. Negli ultimi 6 mesi, secondo i dati dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale gestito da Mauro Sorbi, ci sono state 28 vittime di incidenti che si sono verificati in gran parte all'esterno dell'area urbana e le cause sono dovute in maggioranza alla distrazione. Certo, una minore velocità aiuta sempre, ma i 30 all'ora nel 70% dell'area urbana non sembrano la medicina giusta: potrebbe portare più disagi che benefici. Ha ragione però Mauro Sorbi, esperto di traffico e mobilità, a cui non sembra scaldare il cuore la ricetta dei 30 all'ora. Egli infatti auspica, oltre a controlli massicci sulle strade, una maggiore spinta sul piano dell'educazione civica al traffico. Come del resto non hanno torto i lettori che chiedono all'amministrazione comunale, per coerenza, un maggior controllo sugli automobilisti indisciplinati, sui motociclisti che pensano di essere eternamente in gara e anche sui ciclisti che se ne infischiano di ogni regola quando pedalano nel centro storico. Tirare il freno a mano alle auto non è sufficiente per garantire più sicurezza e meno morti. Il nuovo codice della strada varato dal governo in arrivo con l'autunno con inasprimento dei divieti e delle sanzioni invece sarà un valido deterrente. [email protected] [email protected]