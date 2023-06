Città ai 30 all'ora: molti dubbi, poche certezze

Bologna, 20 giugno 2023 – Sono un bolognese trasferito da pochi anni in Romagna per motivi familiari ma con nostalgia per la nostra bella città. La vedo sempre più devastata dalle politiche verdi di un’amministrazione molto di sinistra. Come si fa a mettere la città ai 30 all'ora senza aver risolto i problemi di traffico? Come si può creare un nuovo passante su quella che è l’unica via per il traffico locale e nazionale senza bloccarlo? Come si fa a rifare una tramvia in una città con il più grande centro medioevale del mondo? Bastava sostituire i bus inquinanti con dei più ecologici filobus.

Luciano Dotti

Risponde Beppe Boni

Il traffico al rallentatore con l'imposizione dei 30 chilometri orari, il tram, il Passante autostradale a ridosso del centro urbano: ecco qua tre temi di largo respiro destinati a cambiare la mobilità di Bologna. In meglio o in peggio? Ai posteri l'ardua sentenza. Diciamo però che difficilmente la formula integrata dei tre progetti risolverà del tutto i problemi per i quali sono stati pensati. E soprattutto si tratta di tre scelte che hanno diviso anzichè unire i cittadini e che rischiano di costare cari all'amministrazione comunale di palazzo d'Accursio in termini di reputazione. Soprattutto il progetto di Bologna al rallentatore rischia di rimanere sulla carta a meno che non si mobiliti un esercito di vigili urbani pronti a sparare multe a raffica (dal 2024 secondo i piani). I dubbi che il Comune fa finta di non vedere e sentire sono tanti. Li ha ricordati su queste pagine domenica anche Andrea Zanchi, capo della cronaca del Carlino. L'impostazione sembra più ideologica che realistica, più volta a cercare il riconoscimento di Bologna città progressista e prima della classe che trovare la via maestra che possa conciliare sicurezza e mobilità accessibile. I 30 chilometri sono già imposti in alcune strade considerate pericolose. E questo va bene. Allargare lo scenario in modo diffuso ed esagerato non farà altro che creare ingorghi, rendere ancora più difficile la circolazione nelle ore di punta e far perdere la pazienza a chi sta al volante soprattutto per lavoro. Se da una parte si sceglie di mettere il traffico a passo d'uomo con i divieti bisogna contestualmente, in termini di buonsenso, adottare altre formule per facilitare la mobilità. Ma di ciò, per ora, non c'è traccia.

